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SOS Kreş ve Anaokulu yıl sonu etkinliği yapıldı

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SOS Kreş ve Anaokulu yıl sonu etkinliği yapıldı
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SOS Kreş ve Anaokulu, 2023-2024 akademik yılını öğrencilerinin çalışmalarının sergilendiği etkinlikle kapattı. SOS Çocukköyü Derneği’nden yapılan açıklamaya göre Dernek bahçesinde düzenlenen 2023-2024 eğitim yılı sonu sergisinde kermes de düzenlendi.
SOS Kreş ve Anaokulu Müdürü Ebru Efendi, bir akademik yılı daha başarıyla bitirip mezunlarını ilköğretim okullarına gönderdiklerini belirtti. Efendi, yeni akademik yıl hazırlıklarına ağustos ayında başlayacaklarını ifade ederek, "SOS Kreş ve Anaokulu, ülkemizin en köklü ve bilinen okul öncesi eğitim kurumu. Ülkemizin her yerinde mezunlarımız var ve her biri bugünün kıymetli gençleri; onlarla gurur duyuyoruz. Her çocuk biriciktir; her biri bizim için özel önemde. Aynı kalitede eğitimle her geçen yıl daha da yükselen enerjimizle yola devam ediyoruz" dedi.
Tüm yaş gruplarında sınıflarda sergilenen el emeği ve yaratıcı çalışmaların yer aldığı serginin gezilmesinin ardından, SOS Çocukköyü bahçesine kurulan kermeste katılımcılar keyifli vakit geçirdi.
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