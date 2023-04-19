23 Nisan vesilesiyle çocukları kabul eden Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Atatürk İlke ve İnkilaplarına bağlı kalarak sizler geleceğimize yön vereceksiniz” dedi

Lefkoşa merkez ilkokullarından oluşan 10 kişilik öğrenci heyeti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’yi makamında ziyaret etti.Heyete başkanlık eden Şht. Tuncer İlkokulu Müdürü Hüseyin Tehdit, ziyarette yaptığı konuşmada Kuni’ye yeni atandığı Polis Genel Müdürlüğü görevinde başarılar diledi. Polis teşkilatının devletin en önemli kurumları arasında yer aldığına işaret eden Tehdit, polisin her alandaki varlığının halka güven verdiğini belirtti.Polis Genel Müdürü Kuni ise konuşmasında, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Öğretmenlerinizin desteği ile alacağınız eğitimlerle çok çalışarak Atatürk İlke ve İnkilaplarına bağlı kalarak sizler geleceğimize yön vereceksiniz” dedi.Öğrencilerin bayramını kutlayan Kuni öğrencilerle sohbet etti ve polislik mesleği ile ilgili bilgi verdi.Polis Genel Müdür koltuğuna oturtulan Gelibolu İlkokulu öğrencisi Gaye Güner, dikkat çekmek istediği konu sorusuna karşılık, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla, özellikle ara sokaklarda daha yavaş seyredilmesi; araç kullanıcılarının yaya ve sokak hayvanlarına daha çok dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.Heyetten bir öğrenci Polis Genel Müdürü Kuni’ye çiçek, Kuni ise öğrencilere günün anısına hediye takdim etti ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekti.