Şimon Aykut’a hapishanede saldırı girişimi

Kuzey’de Rum malları üzerine inşaat yaptığı gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Şimon Aykut’a cezaevinde bir Suriye kökenli Rum vatandaşı tarafından saldırılmak istendiği iddia edildi

KKTC’de birçok yatırımı bulunan ve bir süre önce Güney Kıbrıs’a aracı ile geçtiği sırasında “Rum malları üzerine inşaat yapmak ve satmak ile gelir ettiği” iddiasıyla tutuklanan Şimon Aykut’a cezaevinde bir Suriye kökenli Rum vatandaşı tarafından saldırılmak istendiği iddia edildi.

İddialara göre Suriye uyruklu Rum, Aykut’un yanına gelemeden hapishane arkadaşları tarafından etkisiz hale getirildi.

Şimon Aykut olayı ailesine aktararak yetkililerden yardım istedi.

Aykut’un ailesi, olayın ardından Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC yetkililerine konu ile ilgili bilgi ve açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada, saldırının 29 Ağustos 2024 tarihinde mahkumların toplu bulundukları yemekhanede gerçekleştiği aktarıldı.

Suriye kökenli bir Rum vatandaşı olan Omar Altney’nin hapishaneye yeni gelmesinin ardından, elinde kredi kartlarına benzer keskinleştirilmiş bir cisimle bağırarak, “Nerede o İsrailli Yahudi ? Nerede?” diyerek Aykut’un üzerine yürümeye başladığı ve Şimon Aykut’un yanında oturan arkadaşları Türkiye doğumlu KKTC vatandaşı Müslüman bir arkadaşı ile diğer Müslüman mahkumlar, Aykut’un önüne geçerek saldırganı etkisiz hale getirdikleri öğrenildi.

Şimon Aykut hapishanede başına gelen olayı ailesi ile paylaşıp yetkililerden acil önlem alınmasını çağrısında bulundu.