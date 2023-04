Bakan Ataoğlu’ndan kızına doğum günü kutlaması:

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla kızı Cansu Ataoğlu Debreli’nin doğum gününü kutladı.

Ataoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Seninle geçirdiğim her an benim için çok değerli. Seni doğduğun günden beri izlemek ve büyümene tanık olmak benim için büyük bir mutluluk.

Sen benim için her zaman özel bir yere sahip oldun ve hep öyle kalacaksın. Hayallerini gerçekleştirmen ve mutlu olman benim en büyük arzum, en büyük mutluluk ve neşe kaynaklarımdan biri.

Senin kadar değerli olan torun sevgisini bana yaşattığın için minnettarım ve yaşadığım o duygu dolu anları asla unutmayacağım canım kızım. Sen benim için en büyük hediyesin, benim hayatımdaki en özel varlıksın ve en büyük aşkımsın. Seni her zaman seveceğim ve her zaman yanında olacağım. Seninle güzel anılar biriktirmek, senin mutluluğunu paylaşmak en büyük dileğim. İyi ki varsın ve iyi ki benim kızımsın. Doğum günün kutlu olsun, sevgili kızım. Umarım bu yılın senin için mutluluk, sağlık, başarı ve sevgiyle dolu geçer. Seni çok seviyorum. Hayatında hep mutluluk, sevgi ve başarılar olsun.”