Savaşan, deprem kesintisiyle ilgili yasanın ayrıntılarını paylaştı

UBP milletevekili Savaşan: 1 milyarlık kaynak, %46 tasarruflardan, %42 ek (vergi) katkılardan, %12 gönüllü maaş kesintilerinden elde edilecek!

Yaratılması Öngörülen 1 Milyar TL Civarında Maddi Kaynak Sadece Deprem Ve Doğal Afetlerle İlgili Yasada Belirlenen Alanlarda Harcanacak

Yapılacak Harcamalar Yasa İle Oluşturulan Değerlendirme Ve Denetleme Kurulu Tarafından Takip Edilecek (Kurulda Devletin, Ekonomik Örgütlerin, Kıbrıs Türk Mimar Ve Mühendisler Odaları Birliği Ve Sendikaların Temsilcileri Yer Alacak)

Gönüllülük Esasına Göre Maaşlardan Yapılması Öngörülen Kesintilerden Elde Edilecek Gelirler Okul Ve Hastaneler İçin Kullanılacak

Deprem Ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım Ve Hazırlık Yasa Önerisi’nin Komiteden gönderildiği şekliyle değil, yapılması öngörülen değişikliklerle Pazartesi Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilmesinin planlandığını kişisel sosyal medya hesabından duyuran UBP Milletvekili ve Ad-Hoc Komite Üyesi Dr. Ahmet Savaşan, yasayla ilgili detayları paylaştı.Paylaşımında UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel ile UBP Bakan ve Milletvekillerinin 6 ilçeyi ziyaret ettiğini belirten Ahmet Savaşan, Başbakan Üstel’inyasa hakkında partililer ile bölge sakinlerine bilgi verdiğine dikkat çekti.Oluşturulması planlanan kaynağınolduğuna vurgu yapan Ahmet Savaşan, bu kaynağınAhmet Savaşan’ın yasa ile ilgili paylaşımı şöyle:Bakanlarımız ve Milletvekillerimizle birlikte Başbakanımız Ünal Üstel’e eşlik ederek 6 ilçemizi ziyaret ettik.Ziyaretlerde Başbakanımız Ünal Üstel Deprem Ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım Ve Hazırlık Yasası hakkında partililerimiz ile bölge sakinlerine bilgi verdi.KAYNAĞI OLUŞTURAN 3 ANA KALEM: