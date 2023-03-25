Savaşan, deprem kesintisiyle ilgili yasanın ayrıntılarını paylaştı

Paylaşımında UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel ile UBP Bakan ve Milletvekillerinin 6 ilçeyi ziyaret ettiğini belirten Ahmet Savaşan, Başbakan Üstel’inyasa hakkında partililer ile bölge sakinlerine bilgi verdiğine dikkat çekti.
Oluşturulması planlanan kaynağın 1 Milyar TL olduğuna vurgu yapan Ahmet Savaşan, bu kaynağın %46’sının BÜTÇEDEN YAPILACAK TASARRUFLARLA, %42’sinin EK (VERGİ) KATKILARLA (yabancıların mal alımı, sınır kapılarından geçecek KKTC vatandaşları haricindeki kişilerin araba sigortalarından, casinolardan, lüks tüketimden vb), %12’sinin ise GÖNÜLLÜ MAAŞ KESİNTİLERİNDEN elde edilecek gelirlerle toplanmasının öngörüldüğüne dikkat çekti.
Ahmet Savaşan’ın yasa ile ilgili paylaşımı şöyle:
Bakanlarımız ve Milletvekillerimizle birlikte Başbakanımız Ünal Üstel’e eşlik ederek 6 ilçemizi ziyaret ettik.
Ziyaretlerde Başbakanımız Ünal Üstel Deprem Ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım Ve Hazırlık Yasası hakkında partililerimiz ile bölge sakinlerine bilgi verdi.
YARATILMASI ÖN GÖRÜLEN KAYNAK: 1 MİLYAR TL (yaklaşık)
KAYNAĞI OLUŞTURAN 3 ANA KALEM:
1- BÜTÇEDEN YAPILACAK TASARRUFLAR= 504 MİLYON TL(yaklaşık)
2- EK (VERGİ) KATKILAR= 461 MİLYON TL(yaklaşık)
3- GÖNÜLLÜ MAAŞ KESİNTİLERİ= 123 MİLYON TL (yaklaşık)
- Yaratılması Öngörülen 1 Milyar TL Civarında Maddi Kaynak Sadece Deprem Ve Doğal Afetlerle İlgili Yasada Belirlenen Alanlarda Harcanacak
- Yapılacak Harcamalar Yasa İle Oluşturulan Değerlendirme Ve Denetleme Kurulu Tarafından Takip Edilecek (Kurulda Devletin, Ekonomik Örgütlerin, Kıbrıs Türk Mimar Ve Mühendisler Odaları Birliği Ve Sendikaların Temsilcileri Yer Alacak)
- Gönüllülük Esasına Göre Maaşlardan Yapılması Öngörülen Kesintilerden Elde Edilecek Gelirler Okul Ve Hastaneler İçin Kullanılacak