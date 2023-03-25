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Savaşan, deprem kesintisiyle ilgili yasanın ayrıntılarını paylaştı

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UBP milletevekili Savaşan: 1 milyarlık kaynak, %46 tasarruflardan, %42 ek (vergi) katkılardan, %12 gönüllü maaş kesintilerinden elde edilecek!

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Savaşan, deprem kesintisiyle ilgili yasanın ayrıntılarını paylaştı
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Deprem Ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım Ve Hazırlık Yasa Önerisi’nin Komiteden gönderildiği şekliyle değil, yapılması öngörülen değişikliklerle Pazartesi Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilmesinin planlandığını kişisel sosyal medya hesabından duyuran UBP Milletvekili ve Ad-Hoc Komite Üyesi Dr. Ahmet Savaşan, yasayla ilgili detayları paylaştı.
Paylaşımında UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel ile UBP Bakan ve Milletvekillerinin 6 ilçeyi ziyaret ettiğini belirten Ahmet Savaşan, Başbakan Üstel’inyasa hakkında partililer ile bölge sakinlerine bilgi verdiğine dikkat çekti.
Oluşturulması planlanan kaynağın 1 Milyar TL olduğuna vurgu yapan Ahmet Savaşan, bu kaynağın %46’sının BÜTÇEDEN YAPILACAK TASARRUFLARLA, %42’sinin EK (VERGİ) KATKILARLA (yabancıların mal alımı, sınır kapılarından geçecek KKTC vatandaşları haricindeki kişilerin araba sigortalarından, casinolardan, lüks tüketimden vb), %12’sinin ise GÖNÜLLÜ MAAŞ KESİNTİLERİNDEN elde edilecek gelirlerle toplanmasının öngörüldüğüne dikkat çekti.
Ahmet Savaşan’ın yasa ile ilgili paylaşımı şöyle:
Bakanlarımız ve Milletvekillerimizle birlikte Başbakanımız Ünal Üstel’e eşlik ederek 6 ilçemizi ziyaret ettik.
Ziyaretlerde Başbakanımız Ünal Üstel Deprem Ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım Ve Hazırlık Yasası hakkında partililerimiz ile bölge sakinlerine bilgi verdi.
YARATILMASI ÖN GÖRÜLEN KAYNAK: 1 MİLYAR TL (yaklaşık)
 
KAYNAĞI OLUŞTURAN 3 ANA KALEM:
1- BÜTÇEDEN YAPILACAK TASARRUFLAR= 504 MİLYON TL(yaklaşık)
2- EK (VERGİ) KATKILAR= 461 MİLYON TL(yaklaşık)
3- GÖNÜLLÜ MAAŞ KESİNTİLERİ= 123 MİLYON TL (yaklaşık)
 
  • Yaratılması Öngörülen 1 Milyar TL Civarında Maddi Kaynak Sadece Deprem Ve Doğal Afetlerle İlgili Yasada Belirlenen Alanlarda Harcanacak
 
  • Yapılacak Harcamalar Yasa İle Oluşturulan Değerlendirme Ve Denetleme Kurulu Tarafından Takip Edilecek (Kurulda Devletin, Ekonomik Örgütlerin, Kıbrıs Türk Mimar Ve Mühendisler Odaları Birliği Ve Sendikaların Temsilcileri Yer Alacak)
 
  • Gönüllülük Esasına Göre Maaşlardan Yapılması Öngörülen Kesintilerden Elde Edilecek Gelirler Okul Ve Hastaneler İçin Kullanılacak
 
 
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