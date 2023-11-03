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Şartlı Tahliye Tüzüğü'nde değişikliğe gidildi

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Şartlı Tahliye Tüzüğü'nde değişikliğe gidildi
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Bakanlar Kurulu, Şartlı Tahliye Tüzüğü'nde değişikliğe giderek şartlı tahliye için gerekli süreleri kısalttı.
Cezaevi Disiplin Yasası altında hazırlanan “Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü” Bakanlar Kurulu'nda onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Tüzükte yapılan değişikliğe göre hükümlüler, mahkeme tarafından verilen hapislik cezasının 1/3’ünü tamamladıktan sonra Şartlı Tahliye Kurulu’nda durumunun görüşülmesi için başvuru hakkı kazanacak.
Ancak taammüden katillik veya adam öldürme suçu ve taammüden katillik veya adam öldürmeye teşebbüs suçu işleyip mahkum olan hükümlüler, mahkeme tarafından verilen hapislik cezasının 1/2’sini tamamladıktan sonra Şartlı Tahliye Kurulu’nda durumunun görüşülmesi için başvuru hakkına sahip olacak.
2 Kasım’da yürürlüğe giren tüzük, 90 gün süreyle yürürlükte kalacak.
 
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