“Sapla saman karıştırıldı”

Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu, reçete yolsuzluğunda sapla samanın karıştırıldığını, kamuoyunda ciddi bir karalama politikasının yaşandığını vurguladı ve soruşturmanın 10 gün içinde sonlanabileceğini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 13 Eylül’de polise suç duyurusunda bulunmasıyla başlayan “Sahte reçete” soruşturmasında tutuklu sayısı 48'e yükseldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu “sahte reçete” soruşturmasının 10 gün içinde sonlanabileceğini söyledi.

Bir televizyon programına konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, soruşturmada polisin soruşturduğu tek noktanın ilacın hastaya erişip erişmediği ile ilgili olduğunu bu nedenle 10 gün içerisinde tamamlanabileceğini kaydetti.

Gardiyanoğlu, 50’ye yakın polisin araştırma yaptığına işaret etti, “Olayı çok basite indirgemeye çalışanlar var. Polis sadece hastanın o ilaca erişip erişmediğine bakıyor. Reçetelere ekstra yazılan ilaçlar, tarlalardan ovalardan çıkan ilaçlardır” şeklinde konuştu. “Esas konu fazla yazılan ilaçlardır. Reçetelerin üstünde doktorun imzası, kaşesi ve mührü var. Bu etapta doktor da araştırılıyor el yazı örneklerine bakılıyor” diyen Gardiyanoğlu, kamuoyunda bazı grupların doktor ve eczacılara karşı linç girişimi olduğunu ve bunu protesto ettiğini ifade etti. Soruşturmanın başında polisin bütün reçeteleri incelediğini, artık 2-3 tane bile usulsüz bulunsa soruşturma başladığına işaret eden Gardiyanoğlu bu nedenle polisin artık hızlandığını kaydetti.

Gardiyanoğlu, görevi devraldığında Sigortalar Dairesi Müdürü’nün her ay kontrol edilen reçete miktarlarında ciddi bir artış olduğunu kendisine söylediğini ve hangi doktorun ne kadar reçete yazdığına dair bir liste getirdiğini aktararak, bu listeye göre, bir ayda bir doktorun 7 bin 800 reçete yazdığını, başka bir doktorun ise 6 bin 900 yazmış olduğunu gördüklerini, bunun üzerine ise paydaşlarla görüşerek sistem hakkında bilgi aldığını ve konunun üzerine gitmeye karar verdiğini söyledi.

Hayattaki en büyük rehberinin vicdanı olduğu ve bundan hareketle paydaşları tekrar çağırdığını ve onlardan destek aldığını ifade eden Gardiyanoğlu, daha sonra Başbakan’ın desteğini de alarak PGM’ye suç duyurusunda bulunduklarını ve yaklaşık 1 hafta sonra da gözaltı olayları başladığını ifade etti, “Bazılarını yurt dışına çıkmaya çalışırken yakaladılar” dedi.

Gözaltıların arka arkaya başladığını hatırlatan Gardiyanoğlu, bu süreçte sapla samanın da karıştırıldığını, kamuoyunda ciddi bir karalama politikasının yaşandığına dikkat çekti.

Gardiyanoğlu görevini layıkıyla yapan doktor ve eczacılara karşı yapılan linç girişimine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak karşı olduğunun altını çizdi ve “Doktorları ve eczacılarımızı zan altında bırakılmasına müsaade etmem” şeklinde konuştu.

Hastaların ilaca erişimiyle ilgili yaşandığı iddia edilen sıkıntılara da değinen Gardiyanoğlu, suçlanan eczacıların sistemlerinin kapatıldığını, teminata bağlananların sistemlerin de gelecek hafta açılacağını dile getirdi.

İddia edildiği gibi ilaca büyük bir erişim sıkıntısı olmadığını belirten Gardiyanoğlu, niyetlerinin ilaca erişimi kısıtlamak değil tam tersine rahatlatmak olduğunu kaydetti.

“USULSÜZLÜĞÜ ORTAYA ÇIKARMAMIZA YARDIMCI OLAN PERSONEL DE İNCELENDİ”

Doktorların, eczacıların suçlanmasının yanında bu işin onayını veren, ödemesini yapan personelin neden suçlanmadığıyla ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Gardiyanoğlu, kamuoyunun suçladığı söz konusu personelin gelip kendilerini uyardığını ve soruşturma başlatılması gerektiğini söylediklerini anımsatarak, yine de bu personelin de incelemeye alındığını ve bir usulsüzlüklerinin çıkmadığını dile getirdi.

