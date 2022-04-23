Sanayi Odası’ndan yaz mesaisinin kaldırılması çağrısı

Sanayi Odası'ndan yayımlanan bildiride, kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde verilebilmesi için tek mesai sistemine geçilmesi, kamudaki çalışma saatlerinin, özel sektörle uyumlaştırılması gerektiği belirtildi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), kamuda yaz mesaisinin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

KTSO’dan yayımlanan bildiride, kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde verilebilmesi için tek mesai sistemine geçilmesi, kamudaki çalışma saatlerinin, özel sektörle uyumlaştırılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

Ülkemizin hükümet krizi yaşadığı, ekonominin tepetaklak olduğu, özel sektörün ayakta kalmak için çırpındığı, üretim sektörü artan maliyetler karşısında zorlandığı, kısaca batma noktasına gelinmiş bir ortamda, verimliliği artırmak yerine, “yarım gün çalışma” kamu vicdanını rahatsız ettiği gibi, kabul de edilemez.

Yaşamakta olduğumuz bu zorlu süreçlerde kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde halkımıza verilebilmesi için tek mesai sistemine geçmemiz gerekmektedir. Dünyada kamu özel sektör çalışma saatleri arasında ayrım kalmamıştır. Artık kamudaki çalışma saatlerinin, özel sektörle uyumlaştırılması suretiyle tartışma konusu olmaktan çıkarmamız şarttır.

KKTC’nin sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşturulması ve kendi kendine yeterli olabilmesi açısından, mal ve hizmet üretimlerini artırmamız gerekmektedir. Bunun için çalışma saatlerini özel sektör ile uyumlaştırılması ve verimlilik esasına dayanan toplumsal bir silkiniş, fedakârlık ve çalışkanlık gösteren hükümet, milletvekilleri, kamu ve özel sektör, kısaca halk olarak seferber olmamız ve sorunlarımızı çözmemiz gerekmektedir.

Çalışma yaşamında zamanı azaltarak, verimlilik, hizmet ve üretim beklenemez. Kamudaki çalışma saatlerinin ekonomimiz üzerinde yaratmakta olduğu olumsuzluklar sadece ek mesailerle sınırlı değildir. Hizmetlerin yaz mesaisi nedeniyle yeterli olarak verilememesinden kaynaklı önemli düşüşler yaşanmaktadır. Ayrıca, yatırımla ilgili bürokratik işlemlerin gecikmesi, denetimlerin aksaması ve vatandaşlarımızın talep ettiği diğer hizmetlerin zamanında yapılamamasının yaratmakta olduğu önemli kayıplar unutulmamalıdır.

Durağan olmayan üretim sürecinin ortaya koyduğu proje ve çalışmalar kamu yönetimiyle eş güdümlü ilerlemek zorunda. Ekonomik kalkınma ve ilerleme ancak verimli çalışmakla mümkün olur.

Kamudaki çalışma saatlerinin, özel sektörle uyumlaştırılması suretiyle tartışma konusu olmaktan çıkarmamız gerekmektedir. Uygulamanın özendirici yapısı adil olmaktan uzaktır. Yaz mesaisi uygulamasına bir an önce son verilmelidir.

Tüm bu yukarıda bahsettiğimiz ekonomik krizlerden, sıkıntılardan kurtulmanın yolu yarım mesai değil, tek yolu ve çaresi: “ÇALIŞMAK, ÇALIŞMAK VE ÇOK DAHA FAZLA ÇALIŞMAKTIR”.