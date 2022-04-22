Tarım Dairesi’nin açıklamasında, 18-22 Nisan tarihlerini kapsayan gıda denetimlerinde, Gazimağusa sakinlerinden Zahide Yıldırm’a ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu ifade edildi.
|22 Nisan Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|1
|Henege Tarım Ltd.
|İthal
|Soya Küsbesi
|Temiz
|2
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Granny
|Temiz
|3
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|4
|Cahide Kılıç
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|5
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|6
|Bekir Cura
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|7
|Bekir Cura
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|8
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut Ank.
|Temiz
|9
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|10
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|11
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|12
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|13
|Selgün Tic.
|İthal
|Armut
|Temiz
|14
|Selgün Tic.
|İthal
|Elma
|Temiz
|15
|Unipas Ltd.
|İthal
|Pul Biber
|Temiz
|16
|Unipas Ltd.
|İthal
|Pul Biber (Acı Ex)
|Temiz
|17
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Domates
|Temiz
|18
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çilek
|Temiz
|19
|Cahide Kılıç
|İthal
|Domates
|Temiz
|20
|Cahide Kılıç
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|21
|Cahide Kılıç
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|22
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Domates
|Temiz
|23
|Bekir Cura
|İthal
|Domates
|Temiz
|24
|Bekir Cura
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|25
|Pembe Özfadıl
|Türkmenköy
|Marul P-1
|Temiz
|26
|Murat Gazioğlu
|Mağusa
|Hıyar
|Temiz
|27
|Bayram Suna
|Mağusa
|Hıyar
|Temiz
|28
|Süleyman Bayır
|Mağusa
|Kabak
|Temiz
|29
|Zahide Yıldırım
|Mağusa
|Hıyar
|Limit üstü
|30
|Meryem Can Cihan
|Mağusa
|Çiçek Lahanası
|Temiz
|31
|Elife Gürler
|Mağusa
|Hıyar
|Temiz
|32
|Mehmet Dolmacı
|Lapta
|Marul
|Temiz
|33
|Mehmet Dolmacı
|Lapta
|Sarma Lahana
|Temiz
|34
|Mithat Kargı
|Tatlısu
|Domates
|Temiz
|35
|Lidya Kargı
|Tatlısu
|Domates
|Temiz
|36
|Lidya Kargı
|Tatlısu
|Karpuz
|Temiz
|37
|Niyazi Koşman
|Güzelyurt
|Patlıcan
|Temiz
|38
|Niyazi Koşman
|Güzelyurt
|Kabak
|Temiz
|39
|Mustafa Goral 1
|Haspolat
|Enginar
|Temiz
|40
|Mustafa Goral 2
|Haspolat
|Enginar
|Temiz
|41
|Ali Esendağlı 1
|Çukurova
|Enginar
|Temiz
|42
|Ali Esendağlı 2
|Çukurova
|Enginar
|Temiz
|43
|Ahmet Özağaoğlu 1
|Haspolat
|Enginar
|Temiz
|44
|Ahmet Özağaoğlu 2
|Haspolat
|Enginar
|Temiz
|45
|Hüseyin Çalıcıoğlu
|Kuzucuk
|Marul
|Temiz
|46
|Mustafa Bayramoğlu 1
|İskele
|Enginar
|Temiz
|47
|Mustafa Bayramoğlu 2
|İskele
|Enginar
|Temiz
|48
|Mustafa Bayramoğlu 3
|İskele
|Enginar
|Temiz
|49
|Hüseyin Çalıcıoğlu
|Kuzucuk
|Hıyar
|Temiz
|50
|Hüseyin Çalıcıoğlu
|Kuzucuk
|Semizotu
|Temiz
|51
|Hüseyin Çalıcıoğlu
|Kuzucuk
|Sarı Çarli Biber
|Temiz