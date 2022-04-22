Salatalıkta limit üstü bitki koruma

22 Nisan Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 1 Henege Tarım Ltd. İthal Soya Küsbesi Temiz 2 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Granny Temiz 3 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz 4 Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz 5 Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz 6 Bekir Cura İthal Elma Stk. Temiz 7 Bekir Cura İthal Elma Golden Temiz 8 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz 9 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz 10 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz 11 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz 12 Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz 13 Selgün Tic. İthal Armut Temiz 14 Selgün Tic. İthal Elma Temiz 15 Unipas Ltd. İthal Pul Biber Temiz 16 Unipas Ltd. İthal Pul Biber (Acı Ex) Temiz 17 SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz 18 SVS Tic. Ltd. İthal Çilek Temiz 19 Cahide Kılıç İthal Domates Temiz 20 Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz 21 Cahide Kılıç İthal Armut Deveci Temiz 22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz 23 Bekir Cura İthal Domates Temiz 24 Bekir Cura İthal Elma Stk. Temiz 25 Pembe Özfadıl Türkmenköy Marul P-1 Temiz 26 Murat Gazioğlu Mağusa Hıyar Temiz 27 Bayram Suna Mağusa Hıyar Temiz 28 Süleyman Bayır Mağusa Kabak Temiz 29 Zahide Yıldırım Mağusa Hıyar Limit üstü 30 Meryem Can Cihan Mağusa Çiçek Lahanası Temiz 31 Elife Gürler Mağusa Hıyar Temiz 32 Mehmet Dolmacı Lapta Marul Temiz 33 Mehmet Dolmacı Lapta Sarma Lahana Temiz 34 Mithat Kargı Tatlısu Domates Temiz 35 Lidya Kargı Tatlısu Domates Temiz 36 Lidya Kargı Tatlısu Karpuz Temiz 37 Niyazi Koşman Güzelyurt Patlıcan Temiz 38 Niyazi Koşman Güzelyurt Kabak Temiz 39 Mustafa Goral 1 Haspolat Enginar Temiz 40 Mustafa Goral 2 Haspolat Enginar Temiz 41 Ali Esendağlı 1 Çukurova Enginar Temiz 42 Ali Esendağlı 2 Çukurova Enginar Temiz 43 Ahmet Özağaoğlu 1 Haspolat Enginar Temiz 44 Ahmet Özağaoğlu 2 Haspolat Enginar Temiz 45 Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Marul Temiz 46 Mustafa Bayramoğlu 1 İskele Enginar Temiz 47 Mustafa Bayramoğlu 2 İskele Enginar Temiz 48 Mustafa Bayramoğlu 3 İskele Enginar Temiz 49 Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Hıyar Temiz 50 Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Semizotu Temiz 51 Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Sarı Çarli Biber Temiz

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda denetimlerinde 24 ithal ürünün tümü temiz çıkarken, 27 yerli ürün arasından sadece bir üründe limit üstü kalıntı tespit edildi.Tarım Dairesi’nin açıklamasında, 18-22 Nisan tarihlerini kapsayan gıda denetimlerinde, Gazimağusa sakinlerinden Zahide Yıldırm’a ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu ifade edildi.