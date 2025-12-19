Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Erkut Uluçam, KKTC tarımında iki yıl önce narenciyede başlayan böcek krizinin şimdi hayvancılıkta şap hastalığıyla devam ettiğini belirterek, hastalığın ülkeye olası girişini önlemek için herhangi bir ön tedbir alınmadığını ileri sürdü.

Uluçam, yaptığı açıklamada, ülkeye gelen her türlü bitkisel materyal için karantina kapsamında laboratuvar testlerinin yapılmasının gerekli olduğunu vurgulayarak, “Bugüne kadar yapıldı mı, şu anda yapılıyor mu, ileride yapılacak mı?” diye sordu.

Avrupa Birliği’nin yıllar önce kamu kurumlarının AB müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında Tarım Bakanlığı’na bitki sağlığı ve karantina laboratuvarı için çeşitli ekipmanlar hibe ettiğini anımsan Uluçam, "Projeye göre Tarım Bakanlığı bu laboratuvarın kurulacağı bir bina yapacaktı. Hatta Küçük Kaymaklı'da binanın yapılacağı yer Tarım Bakanlığına tahsis edilmişti. Sonuç? Sıfıra sıfır elde var sıfır" dedi.

Uluçam, Türkiye’de aylar öncesinden hızla yayılan şap hastalığı nedeniyle sap ve saman ithalatının birkaç aydır durdurulduğunu, yalnızca silaj benzeri ürünlerin ithalatına izin verildiğini hatırlatarak, bu ürünleri ve ürünleri taşıyan araçların ülkeye girişinde dezenfeksiyon yapılmadığını öne sürdü.

Şap hastalığının ülkeye olası girişini önlemek için herhangi bir ön tedbir alınmadığını savunan Uluçam, sözlerini şöyle dürdürdü:

“Hâlbuki yıllar önce şap hastalığıyla ilgili olarak Hayvan Sağlığı Yasası altında yürürlüğe giren ve 70 sayfalık bir tüzük olan ‘Şap Hastalığının Kontrolü İçin Uyulması Gereken Kurallar Tüzüğü’ bugünler için yapıldı. Daha da geriye gidersek 2001’de Bakanlar Kurulu ‘İngiltere'de Ortaya Çıkan Şap Hastalığı Nedeniyle Alınacak Önlemleri’ onayladı. Bu önlemlere göre, Bakanlar Kurulu, İngiltere’de ortaya çıkan ve diğer Avrupa ülkelerine de sıçradığı bildirilen çok zararlı ve salgın olan Şap Hastalığı ile ilgili alınan önlemler çerçevesinde; markalı ürünler hariç herhangi bir miktar et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerinin yolcu beraberi, (kişisel kullanım için dahil) KKTC’ye ithali ikinci bir karara kadar yasaklanmasını onayladı. Bu karar 2005’te yürürlükten kaldırıldı.”

Türkiye’de yıllardır yürürlükte olan karantina kapsamında “ikinci el tarım aleti ithalatında, toprak ve bitki kalıntıları yoluyla zararlı organizma taşınmasını önlemek için Bitki Sağlık Sertifikası’nın zorunlu olduğuna değinen Uluçam, “Bizim bu durumdan haberimiz var mı?” diye sordu.