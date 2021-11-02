Sahili çöplüğe çevirdiler

Tatlısu sahilindeki kirliliği gören Tomgüsehan ailesi, yarım saatte 26 poşet çöp topladı

Polis Genel Müdürlüğü’nün değerli amirlerinden olan ve yazdığı kitaplarla beğeni toplayan Turgül Tomgüsehan, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla ülkede birçok yerin sorumsuz insanlarımız tarafından çöpe boğulduğuna dikkat çekti.İnsanlarımızın çevreye karşı çok duyarsız olduğunu çöplerin herkes tarafından görüldüğünü belirten Tomgüsehan, Tatlısu sahilinde ailece yaptıkları çöp toplama etkinliğinde 30-40 dakikada 26 poşet çöp topladıklarını vurguladı.Tomgüsehan sosyal medya hesabından fotoğraflarla birlikte şu paylaşımı yaptı:“Güzel bir günün ardından Tatlısu’da sahilde yürüyüş yapalım dedik… Olmadı… Bu memleket ne zaman bu kadar kirlendi.. Nerminle göz göze geldik… Ekipmanda arabada kalmıştı.. Annem ve babamın da desteği ile 30-40 dakikada 26 poşet daha topladık… 24 de daha önce …oldu 50.. Ailece doğadan 100 poşet çöp toplama projemizi yarıladık…Açıkçası elimize yapışmadı.. Siz de deneyin yapışmıyor… Bu güzelim ülkeye artık sahip çıkalım… Bu arada kimse bana turizm ülkesiyiz demesin… Bozuşuruz…”