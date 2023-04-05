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Sağlığa anlamlı bağış

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Sağlığa anlamlı bağış
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne 2 adet diyaliz makinesi hibe edildi.
Sibel Tatar, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ile birlikte dün sabah hastaneye giderek, hibe edilen makinelerden hizmet alan hastaları ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti
Tatar, bütün eksikliklerin giderilmesi konusunda hükümet ve Sağlık Bakanının elinden geleni yaptığını ancak her şeyi de devletten beklememek gerektiğini söyledi. Tatar, birçok hayırseverin  bundan sonra da bir çok konuda gereken katkıyı koyacağına inandığını kaydetti.
 
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