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Rusya, KKTC’ye direkt uçuş haberlerine noktayı koydu

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Rusya, KKTC’ye direkt uçuş haberlerine noktayı koydu

Bir süreden beri değişik vesileler ve farklı platformlarda konuşulan Rusya’dan KKTC’ye direkt uçuşlara başlanacağına ilişkin haberlere Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklama ile nokta koydu.

Rum kesiminden Kıbrıs Haber Ajansı’nın (CNA) sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova,  KKTC'ye Rusya'dan uçak seferlerinin başlayacağına ilişkin medyada çıkan haberleri “fantezi” olarak niteledi, Rusya'nın Kıbrıs politikasında bir değişiklik olmadığını belirterek, “1983 tarihli 541 ve 1984 tarihli 550 numaralı BM Güvenlik Konseyi kararlarına bağlıyız" dedi.

KKTC'deki Ruslar için konsolosluk hizmetleri

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko da, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Ruslara her türden konsolosluk hizmetlerinin sunulması için Lefkoşa yönetimiyle görüşmeler yürütüldüğünü, ancak Rusya'nın Kuzey Kıbrıs'la uçak seferlerini başlatılacağına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sputnik'e demeç veren Gruşko, "Kıbrıslı meslektaşlarımızla uzun süredir istişarelerde bulunuyoruz ve adanın kuzeyinde yaşayan Ruslar için gereken tüm konsolosluk hizmetlerini sağlamamız gerektiği konusunda Kuzey Kıbrıs tarafıyla yaptığımız müzakereler ve istişareler sonucunda bunu resmen ilan ettik" dedi.

Kuzey Kıbrıs'la müzakere sürecinin devam ettiğini belirten Gruşko, Lefkoşa yönetimiyle bu konuda mutabakat sağlayacaklarından emin olduklarının söyledi.

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