Rumlardan Türkiye’ye iki ton insani yardım

Türkiye’deki depremzedeler için Güney Kıbrıs’ta toplanan iki ton insani yardımın, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü tarafından kamyonlara yüklenerek, KKTC üzerinden Türkiye’ye ulaştırılmasına başlandı

Türkiye’deki depremzedeler için Güney Kıbrıs’ta toplanan yardımların, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü tarafından önceki akşam Ledra Palace’ta kamyonlara yüklenerek, KKTC üzerinden Türkiye’ye ulaştırılmasına başlandığı haber verildi.

İnsani yardım toplanması çabasına, Rum kesiminde okullar, büyükelçilikler, sivil toplum örgütleri, organize gruplar ve vatandaşların katkıda bulunduğunu yazan Alithia gazetesi, UNFIYCP adına basına açıklamalarda bulunan Binbaşı Gavin Randell’in, son günlerde yerel ve bölgesel örgütlerden yardımlar aldıklarını ve bunları önceki gün Kıbrıs Türk makamlarına iletebilmek için kamyonlara yüklediklerini ifade etti.

Kıbrıs Türk makamlarının bu yardımları en çok ihtiyaç duyulan yerlere ileteceğini ifade eden Randell, yaklaşık olarak iki ton insani yardım toplandığını dile getirdi.

Bunların, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelerin ihtiyaç duyduğu önemli ve kritik malzemeler olduğunu dile getiren Randell, Kıbrıs Türk makamlarının Rum Yönetiminden yardım kabul etmeyeceği ve bunun UNFICYP aracılığıyla mı gerçekleştirildiği konusundaki bir soruya ise, UNFICYP olarak Kıbrıs’ın tüm halkına hizmet etmekten ötürü mutlu olduklarını ve yardımların en çok ihtiyaç olan yerlere ulaşacağından emin olmak için burada olduklarını dile getirdi.

Toplanan insani yardımın, Kıbrıslı Türklerin yardım çabalarıyla işbirliği içerisinde, daha sonra Türkiye’ye nakledilmek üzere Ledra Palace otelinden ayrılacağını ifade eden Randell, UNFICYP’in 12 Şubat tarihinden itibaren Ledra Palace otelinde insani yardım kabul etmeye başladığını ekledi.

