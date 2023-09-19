Rumlar, 50 Euro’ya depo dolduruyor

KKTC’nin aylık benzin giderleri 7 ayda 25 milyon litreden 35 milyon litreye yükseldi. Bakan Amcaoğlu, bunun en büyük nedenin Güney’den KKTC’ye akaryakıt almaya gelen Rumların olduğunu söyledi ve “Güneyde kendi arabasının deposunu 100 Euro’ya doldurabilen bir Rum, kuzeyde bunu 50 Euro’ya yapıyor” dedi

Güney Kıbrıs’taki akaryakıt fiyatlarının KKTC’den daha yüksek olması, özellikle Kıbrıslı Rumların KKTC’den akaryakıt alımlarına sebep olurken, bu durum Güney Kıbrıs’ın milyonlarca Euro kaybetmesine neden oluyor.

Güney Kıbrıs’ta en ucuz 95 oktan benzinin litresi 1,535 Euro, 98 oktan benzinin litresi 1,539 Euro, Eurodiesel’in litresi 1,615 Euro ve gazyağının litresi 1,13 Euro’dan satılıyor.



Güney Kıbrıs’ta 95 oktan benzinin litresi 44.23 TL iken KKTC’de 32,21 TL, 98 oktan benzin Güney Kıbrıs’ta 44.34 TL iken kuzeyde 32.77 TL.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 7 ayda KKTC’nin aylık benzin giderlerinin 25 milyon litreden 35 milyon litreye yükseldiğini açıkladı. Amcaoğlu, bunun en büyük nedenin Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye akaryakıt almaya gelen Rumların olduğunu söyledi.

BRT’de yayınlanan “Manşet+” programında konuşan Amcaoğlu Akaryakıttan 85 milyon TL’lik bir sinerji yarattıklarının altını çizerken “Yani güneyde kendi arabasının deposunu 100 Euro’ya doldurabilen bir Rum vatandaş kuzeyde bunu 50 Euro’ya yapıyor” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun konuşması şöyle:

“Pandemi dönemiyle ekonomik sıkıntılar çekmemiz ile birlikte hangi çareleri üretebileceğimiz bilinmiyordu. Güney Kıbrıs’taki ekonomik alandaki sinerjiyi adamıza çekecek kapalı ülke ekonomisinin yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelebilecek neler yapabileceğimiz tartışıldı.

1 milyonluk Rum popülasyonunu ekonomik olarak cazibesini kuzeye çektik.

7 ayda kara kapılarından geçiş yaklaşık 4 milyon. Bunun 1.7 milyonu Rum aracı diye geliyor istatistikler. Yani güneyde kendi arabasının deposunu 100 Euro’ya doldurabilen bir Rum vatandaş kuzeyde bunu 50 Euro’ya yapabiliyor. Ben göreve başladığımda aylık akaryakıt ihtiyacı 25 milyon litreydi şuan 35 milyon litreyi geçti. Sadece akaryakıttan 85 milyon TL’lik bir sinerji yarattık.

