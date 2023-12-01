Rum tarafından yeni provokasyon

Rum Ordusu, Metehan’daki mevzisine kamera konuşlandırarak KKTC’ye ait bölgeyi gözetlerken, Kıbrıs Türk tarafının kendi toprağında bunu yapmasını hazmedemiyor. Rum tarafı ayrıca Metehan’da Neriman’ın evi olarak bilinen bir Kıbrıslı Türkün evinin ara bölgede yer aldığını iddia ederek provokasyon yapmaya çalışıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yine bildik provokasyonlarını sürdürüyor.Rum Yönetimi gerek resmi makamlar gerekse de kendisine ait basın yayın organları aracılığıyla, Metehan’da Neriman’ın evi olarak bilinen bir Kıbrıslı Türkün evinin ara bölgede yer aldığını, buna rağmen Türk tarafının binaya kamera kurduğunu iddia ederek adadaki sükuneti bozmaya çalışıyor.Tapu kayıtlarının da Rum iddialarına maruz kalan evin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğunu ispatlamasına rağmen Birleşmiş Milletler Barış Gücü de olaya seyirci kalarak Rum tarafını destekler pozisyonunu koruyor.Rum Yönetimi, Metehan’da Neriman’ın evi olarak bilinen bir Kıbrıslı Türkün evinin ara bölgede yer aldığını iddia ederek provokasyon yapmaya çalışıyor.Sınır hudutlarının çok net olarak çizili olduğu bölgede, Rum Milli Muhafız Ordusu, mevzisine kamera konuşlandırarak KKTC’ye ait bölgeyi gözetlerken, Kıbrıs Türk tarafının kendi toprağında bunu yapmasını hazmedemiyor.Adada böylesi provokasyonlara izin vermemesi gereken Birleşmiş Milletler Barış Gücü ise olaya seyirci kalarak Rum tarafını destekler pozisyonunu koruyor.Tapu kayıtlarının da Rum iddialarına maruz kalan evin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğunu ispatlamasına rağmen Rum Yönetimi bazı basın yayın organlarını kullanarak suçlamalarda bulunuyor.Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, buraya yönelik ihlalde bulunmaya çalışan Rum Yönetimine karşı halkın güvenliğini sağlamak ve ara bölge statüsünü bozmaya çalışanlara karşı gerekli tedbirleri almaya devam ediyor.Rum iddialarının aksine, bu bölgenin 1974’ten bu yana KKTC toprağı ve adadaki barışın teminatı olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın koruması altında olduğu kaydediliyor.BRT'nin haberinde, evin KKTC toprağında olduğunun, bölgede çekim yapan BRT kameraları tarafından da saptandığı, Birleşmiş Milletler'in devriye asfalt yolunun evin sınırları dışında kaldığı kaydediliyor.Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğüne yapılmak istenen herhangi bir ihlale ve oldu bittiye misliyle karşılık vermeye hazır olduğu bildiriliyor.Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türk ordusunun son bir haftada iki kez ara bölge kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla diplomatik ve askeri önlemleri hayata geçirdi ancak bu önlemlerin ne olduğunu açıklamadıGüney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türk ordusunun son bir haftada iki kez ara bölge kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla diplomatik ve askeri önlemler aldı, hayata geçirdi.Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, söz konusu gelişmeyi doğruladı.Haber, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in, Kermiya’daki geçiş noktası çevresindeki tampon bölgenin iki ihlaline yanıt olarak “hem görünür hem de görünmez" önlemler alacağını söylemesinden bir gün sonra geldi.Dün sabah Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 6'ncı Amerikan Filosu personeliyle bir araya gelen Hristodulidis, tampon bölgenin ihlalinin "çok ciddi" olduğunu söyledi.Hükümet Sözcüsü Letymbiotis ise, "Önlemlerin etkinleştirilmesi başladı, bu sabah başlayan bir plan var ancak daha fazlasını açıklayamayız" dedi.Letymbiotis, "Amacımız tampon bölgenin düzenini sağlamak. BM Barış Gücü ile sürekli iletişim halindeyiz" ifadelerini kullandı.BM ise ara bölgede düzenin yeniden sağlanmaması durumunda “diğer önlemlerin etkinleştirileceğini” açıkladı.Pazartesi günkü ilk olay, 40 Türk askerinin terk edilmiş bir binaya döner kamera ve anten yerleştirmesi üzerine medyaya yansımıştı.İkinci olay ise Çarşamba öğleden sonra, Türk askerlerinin askeri bir araçla tampon bölgeye girmesi ve BM Barış Gücü personelinin sözlü talimatı üzerine bölgeyi terk etmesiyle yaşanmıştı.KKTC Dışişleri Bakanlığı ise, tüm suçlamaları reddederek, yaşananların “karşılıklı olduğunu” öne sürdü.