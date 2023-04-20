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Ruandalı Alliance, Müslüman oldu

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KKTC'de üniversite öğrenimi gören Ruandalı kişi, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu

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Ruandalı Alliance, Müslüman oldu
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Müslüman olmak istediğini belirterek Din İşleri Başkanlığı'na başvuran Ruanda Cumhuriyeti vatandaşı, Alliance Christian Ashimwe için "ihtida merasimi" düzenlendi.
KKTC'de  üniversite öğrenimi gören Alliance Christian Ashimwe Din İşleri Başkanlığı'nda yapılan ihtida töreninde  Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.  
Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal  Müslüman olan Ashimwe’ye İslam'ın sembolleri sayılan Kur’an-ı Kerim ve seccade   hediye ederek ihtida belgesini takdim etti.
 
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