Ruandalı Alliance, Müslüman oldu

Müslüman olmak istediğini belirterek Din İşleri Başkanlığı'na başvuran Ruanda Cumhuriyeti vatandaşı, Alliance Christian Ashimwe için "ihtida merasimi" düzenlendi.
KKTC'de üniversite öğrenimi gören Alliance Christian Ashimwe Din İşleri Başkanlığı'nda yapılan ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.
Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal Müslüman olan Ashimwe’ye İslam'ın sembolleri sayılan Kur’an-ı Kerim ve seccade hediye ederek ihtida belgesini takdim etti.
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