Ramazan pidesine okkalı artış

Fırınlar, iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden pidenin fiyatını belirledi. Geçen yıla göre fark yüzde 100. Geçtiğimiz yıl 7 TL'den satılan pide fiyatı bu yıl 14 TL’ye yükseldi

Murat ASLAN

Ramazan ayı başladı. Fırıncılar, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesinin fiyatlarını belirledi. Rekabet Yasası gereği ortak bir fiyat düzenlemesi söz konusu değil. Bu nedenle fırıncılar gramaj ve fiyat ayarlamasını kendi şartlarına göre yapıyor.

Ülkede geçtiğimiz yıl 250-300 gramlık pide en düşük 7 TL'den satılıyordu.

Bu yıl ise pide fiyatlarında yüzde 100 artışa gidildi.

Yetkililer iki katı fiyat artışına gerekçe olarak maliyetleri ve pidede kullanılan ürünlerdeki artışları gösteriyor. Üretici, pidenin vazgeçilmezi susamın fiyatının geçtiğimiz yıla göre yüzde 70 zamlandığına dikkat çekiyor.

Ülkenin önde gelen fırıncılarının pide gramajları ve fiyatları 2023 Ramazan ayında şöyle olacak:

Göçmenköy Şah Fırını: 350 gr. - 14 TL

Çıralı Fırını: 300 gr. -14 TL

Kardeşler Fırını: 250 gr. - 14 TL

Metropol Fırın: 250 gr. - 13.50 TL

Ramazan ayında da ekmek fiyatında ise herhangi bir değişiklik olmayacak.

