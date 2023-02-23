Polis okulu öğrencilerine deprem konusunda eğitim

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı İtfaiye Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Polis Okulu Müdürlüğü’nde temel eğitimlerini görmekte olan polis ve itfaiye aday adaylarına yönelik deprem eğitimi verildi.

Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde, öğrenciler deprem konusunda bilgilendirilerek, deprem öncesinde, olası bir deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konularında bilinçlendirildi.

Eğitim kapsamında öğrencilere hitap eden Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kafa, bir polis mensubu olarak deprem konusunda öncelikle birey olarak kendimizi, sonrasında ailemizi ve halkımızı koruma adına deprem anında nelerin yapılıp, nelerin yapılmaması gerektiği konusunda bilinçlenmenin önemine vurgu yaptı. Teorik eğitimin ardından öğrencilere okul içerisindeki çeşitli mekanlarda olası deprem anında nasıl davranmaları gerektiği konusunda uygulamalı eğitim verildi.

