Polis haberleri….Çatalköy’de ani ölüm

Çatalköy’de dün akşam 20.00 sıralarında, Hüseyin Soybaflı (E-44) kalmakta olduğu evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.



Polis açıklamasında olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.



-Gazimağusa’da içki dükkanından hırsızlık



Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir içki dükkanından 23 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında çeşitli markalarda 10 şişe alkollü içki çalınmasıyla ilgili 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.



Polis açıklamasında, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma sonucu tutuklanan şahsın, zanlı olarak görülen M.G (E-36) olduğu belirtildi.



Yuvacık’ta bulunan bir şahsa ait narenciye bahçesinden, önceden kesilmiş yaklaşık 1000 kg. ağırlığındaki (toplam 30 kasa) King cinsi mandalinanın 2 Mart tarihinde R.T (E-50) ve H.T.(K-45) tarafından çalındığı tespit edildi.



Polis, bahse konu şahısların tutuklandığını açıkladı.



-Lefkoşa ve Gazimağusa’da konut, Karaoğlanoğlu’nda araç yangını…



Lefkoşa-Kızılbaş’ta dün sabah 08.30 sıralarında, bir apartman dairesinin mutfağında muhtemelen ocak üzerinde unutulan tenceredeki yağın ısınıp alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldi.



Yangın bölge sakinleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu ocak ve aspiratör yanarak zarar gördü, çıkan dumandan dolayı mutfağın duvarları islendi.



Öte yandan, dün 11.00 sıralarında, Gazimağusa’da Hostes Sokak’ta bir apartman dairesinin salonunda, çalışır durumdaki elektrikli sobanın devrilip halıyı tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi.



Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu tüm beyaz eşya, mobilya ve ev eşyalarının yanarak zarar gördüğü, çıkan dumandan dolayı tüm duvarların islendiği belirtildi.



Karaoğlanoğlu’nda meydana gelen yangında ise, Barış Avşar (E-30) kullanımındaki araç seyir halindeyken, muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi.



Yangın çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu aracın motor bölümü, plastik aksamları ve ön kaputu yanarak zarar gördü ve ısıdan dolayı ön camı çatladı.

