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Polis Genel Müdür I. Yardımcılığına Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler atandı

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Polis Genel Müdür I. Yardımcılığına Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler atandı
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Polis Genel Müdür I. Yardımcılığı görevine Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Maliye Bakanı Alişan Şan’ın imzalarını taşıyan kararnameyle, Lefkoşa Polis Müdürü olarak görev yapan Polis Müdürü Ahmet Beşerler, bugünden geçerli olmak üzere Polis Genel Müdürü 1'inci Yardımcısı olarak atanmasına karar verildi.
RÜTBELERİ TAKILDI
Polis Genel Müdür I. Yardımcısı mevkiine atanan Ahmet Beşerler’e rütbeleri takıldı. 
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, törene, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, İlçe Polis ve PGM-Bölüm Müdürleri katıldı. Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Ahmet Beşerler’in özgeçmişinin okunmasının ardından Polis Genel Müdürü Kasım Kuni tarafından Beşerler’e rütbeleri takıldı.
Törende konuşan PGM I. Yardımcısı Ahmet Beşerler, Polis Örgütünde Polis Memuru olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğünde başladığı görevini, yine Lefkoşa Polis Müdürlüğünde Polis Müdürü olarak tamamlayıp, Polis Genel Müdür I. Yardımcısı olarak atanmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu belirtti. Her zaman olduğu gibi tüm polis mensupları ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak, Polis Örgütünü daha ileriye taşımanın başlıca görevi olduğunu söyleyen Beşerler, kendisini bu makama layık gören Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve atayan devlet büyüklerine teşekkür etti.
Polis Genel Müdürü Kasım Kuni de, devlet büyüklerinin de onayı ile Polis Genel Müdür I. Yardımcısı mevkiine atanan Ahmet Beşerler’in bu kutsal görevi layıkıyla yapacağını, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için tüm birimlerle uyum ve birlik içerisinde çalışarak, Polis Genel Müdürlüğünü daha ileri taşıyacağına dair inancının tam olduğunu kaydetti ve Ahmet Beşerler’i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.
 
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