Piyasada tüp gaz kalmadı

Vatandaş, gündemde olan okkalı akaryakıt ve tüp gaz zammının endişesini yaşıyor. 107 TL’ye satılan tüp gaza 40 TL’lik zam daha yapılması beklenirken, birçok işletme ‘zam gelecek’ beklentisiyle gaz satışını durdurdu





Tüp gaza ‘zam’ yapılacağı iddiası, 10 kiloluk ev tipi tüp gaza talebi artırdı. İthalatçıların elindeki gaz stokunun da bitmesiyle, piyasada dolu tüp gaz kalmadı. İki gündür markete tüp gaz almaya giden vatandaşlar, eli boş döndü.

Ülkede aynı anda hem akaryakıta hem de tüp gaza yapılması beklenen okkalı zam, vatandaşı kara kara düşündürüyor

Vatandaş, gündemde olan okkalı akaryakıt ve tüp gaz zammının endişesini yaşıyor.

25 Ağustos’ta yürürlüğe giren 17 TL’lik zamla birlikte 107 TL’ye satılan ev tip 10 kiloluk tüp gaza yaklaşık 40 TL’lik bir zam daha yapılması bekleniyor.

Kış ayları yaklaşırken gerek ısınma, gerek pişirme, gerekse sıcak su ihtiyacı için elektriğe oranla daha ekonomik olduğu için gazı tercih eden vatandaşlar kara kara düşünmeye başladı.

Birçok işletme ‘zam gelecek’ beklentisiyle gaz satışını durdururken, Ağustos ayında vatandaşı tüp gazsız bırakan krizin yeniden yaşanmasından korkuluyor.

BİNBOĞA TÜP GAZ SATIŞINI DURDURDU

Öte yandan Binboğa Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Erenay, piyasaya verecekleri tüp gaz miktarının tükendiğini belirtti ve satışın durduğunu açıkladı.

Kamuya verebilecekleri tüp gaz miktarının tükendiğini belirten Erenay, ellerinde sadece yüzde 20 oranında gaz kaldığını, bu yüzden satışı durdurduklarını dile getirdi.

Erenay şunları aktardı: “Tüm gazı tükettik. Elimizde sadece yasa gereği saklamamız gereken seviyede, yani yüzde 20 miktarında bir tüp gaz kaldı. Yasa bizden bu yüzde 20’lik oranı asker ve diğer tesisler için ayırmamızı talep ediyor. Biz de idareli gitmemize rağmen artık bu yüzde 20’lik orana ulaştık, geriye kalanı tükettik. Şu an için stoklarımız bitti ve tedarikçilerimizde de gaz olmadığı için bekleme aşamasındayız. Diğer gaz firmalarının da durumu aynıdır. Ülkeye gaz gelir gelmez kamu için yeniden dağıtıma başlayacağız”.

SİYASİLERDEN ‘MASALLAR’

Gerek LPG fiyatlarının dünya piyasasındaki artışı, gerekse TL’nin döviz karşısındaki ciddi değer kaybı zammı kaçınılmaz hale getirdi.

Öte yandan doğalgazın yaygın olarak kullanıldığı Türkiye’de 12 kiloluk ev tipi tüp gaz 171 TL’ye satılırken, Güney Kıbrıs’ta ise tüp gaz 13 ile 15 Euro (144 TL- 167 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Dünya piyasalarının ve Türk Lirası’nın durumu ortadayken, ‘Piyasayı ucuzlatacağız’ masallarıyla halka boş vaatlerde bulunan siyasiler ise yüzleri kızarmadan hala daha kişisel çıkar ve birilerine menfaat sağlamak için yine piyasaya müdahale edeceği yalanlarına başvuruyor.

