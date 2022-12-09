banner875
banner885
Salon seçme yarışları tamamlandı
Salon seçme yarışları tamamlandı
3 0
60 saniye yapmak ömrünüzü uzatabilir!
60 saniye yapmak ömrünüzü uzatabilir!
26 0
 
“Bu halk mecbur mu bu eziyeti çekip sinir olmaya?”
“Bu halk mecbur mu bu eziyeti çekip sinir olmaya?”
9 0
Cafe Down gençleri Kuzey Kıbrıs Turkcell ziyaret etti
Cafe Down gençleri Kuzey Kıbrıs Turkcell ziyaret etti
15 0
Kaymakam, dağı arazi gibi göstererek Bakanı yanılttı
Kaymakam, dağı arazi gibi göstererek Bakanı yanılttı
79 0
LTL'de temizlik isyanı
LTL'de temizlik isyanı
25 0
Riverside Otel’den kebap keyfine yeni bir soluk
Riverside Otel’den kebap keyfine yeni bir soluk
46 0
banner878
banner887

Pazar günü plan yapanlar dikkat

banner898

banner825
Pazar günü plan yapanlar dikkat
banner892
Ülkede pazar gününden itibaren yağışlı havanın etkili olacağı ve bu havanın perşembeye kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Dairesi'nin hava tahmin raporuna göre, 11 Aralık Pazar günü akşam saatlerinde yer yer yağışlar başlayacak ve 14 Aralık Perşembe Çarşamba’ya kadar sürecek.
En yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 20- 23 derece dolaylarında olması, rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta  kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.