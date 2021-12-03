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Papa Güney Kıbrıs’ta

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis üç günlük ziyaret için dün Güney Kıbrıs’a geldi

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Papa Güney Kıbrıs’ta
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis üç günlük ziyaret için dün Güney Kıbrıs’a geldi


 
Katoliklerin ruhani önderi Papa Francis dün saat 15:00 sıralarında  Güney Kıbrıs’a geldi.
Papa Francis’in uçağı dün saat 15:00’te Larnaka Havaalanı’na vardı.
Papa’yı havaalanında Rum Meclis Başkanı Anita Dimitriu ve Rum Bakanlar Kurulu üyelerinin karşıladı.
Papa için resmi karşılama töreni 17:15’te Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirilmesinin ardından da 17:30’da Papa’yla Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in görüştü.
Papa, Güney Kıbrıs ziyaretini 4 Aralık sabahı tamamlayarak Yunanistan’a gidecek.
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