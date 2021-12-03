Papa Güney Kıbrıs’ta

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis üç günlük ziyaret için dün Güney Kıbrıs’a geldi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis üç günlük ziyaret için dün Güney Kıbrıs’a geldiKatoliklerin ruhani önderi Papa Francis dün saat 15:00 sıralarında Güney Kıbrıs’a geldi.Papa Francis’in uçağı dün saat 15:00’te Larnaka Havaalanı’na vardı.Papa’yı havaalanında Rum Meclis Başkanı Anita Dimitriu ve Rum Bakanlar Kurulu üyelerinin karşıladı.Papa için resmi karşılama töreni 17:15’te Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirilmesinin ardından da 17:30’da Papa’yla Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in görüştü.Papa, Güney Kıbrıs ziyaretini 4 Aralık sabahı tamamlayarak Yunanistan’a gidecek.