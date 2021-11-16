Pandemi Hastanesi’nde salgına davetiye

Pandemi Hastanesi’nde pozitif çocukların bulunduğu bölümdeki hastalar saatlerce çocuk doktoru bekledi. Negatif aile fertlerinin de bulunduğu bölümde insanların üst üste beklemesi, salgına davetiye olarak nitelendirildi

Lefkoşa Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nde çocuk doktoru sorunu devam ediyor. Acil Durum Hastanesi’nde koronavirüse yakalanan çocukların bulunduğu bölümdeki hastalar dün uzun bir süre çocuk doktorunun gelmesini bekledi. Çocuk doktorunun ise sezeryan doğumunda olduğu ve ameliyat bitince Acil Durum Hastanesi’ne geldiği öğrenildi.Sabah saatlerinden itibaren kaydını yapan çocuk hastalar ve yakınları uzun süren bekleyişe isyan etti. PCR testi pozitif çıkan çocukların yanı sıra testleri negatif çıkan aile fertlerinin de bulunduğu bölümde insanların yan yana beklemesi tepkilere neden oldu.15 Kasım KKTC'nin Kuruluş Yıldönümü nedeniyle ülkede dün resmi tatil vardı. Tatilden Acil Durum Hastanesi (Pandemi Hastanesi) de nasibini aldı.Pozitif çocukların bulunduğu bölümdeki hastalar saatlerce çocuk doktoru bekledi. Pozitif çocukların yanı sıra negatif aile fertlerinin de bulunduğu bölümde insanların üst üste beklemesi, salgına davetiye olarak nitelendirilirken, görüntüler sosyal medyaya yansıdı, tepkilere neden oldu.Görüntüleri paylaşan bir vatandaş, saatlerdir çocuk doktorunun gelmesini beklediklerini ifade ederek yaşananlara tepki gösterdi.Çok kısa bir süre öncesinde Meryem Ceren Kırma isimli çocuk, saatlerce hastanede beklemiş ve corona virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.Pozitif çocuklarla, negatif çocuklar ve ailelerinin kontrol sırasında birlikte bekletildiğini savunan ve tepki gösterenlerin sosyal medya paylaşımlarına, “12.00’de gelecek doktor halen ortada yok. Neden? Tek doktor, o da sezeryanda imiş. Tüm Bakanlar müsteşarlar törendeymiş ve ulaşılmıyorlar. 15 Kasım bayramınız kutlu olsun sizin” ifadeleri yansıdı.Pandemi Hastanesi sorumlularından resmi tatil günlerinde tek doktorun çalıştığı ve bu gibi aksamaların yaşanabildiği bilgisine ulaşılırken, Pandemi Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner ise sıkıntının doktor eksikliğinden değil, temas ekibinin yanlış yönlendirmesinden kaynaklandığını ifade etti.Pandemi Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner dün meydana gelen yığılmanın temas ekibinin yanlış yönlendirmesi sonucu yaratıldığını savundu.Uçaner şunları söyledi:“Bu sorun temaslı ekibiyle alakalıdır. Normal iş günlerinde çocuk doktorları 9.00-12.00 saatleri arası geliyor. Sadece Cumartesi ve Pazar günleri 12.00’de geliyorlar, bunun da sebebi serviste tek ve nöbetçi olmalarıdır. Orayı toparlayıp öyle Pandemi Hastanesi’ne geliyorlar. Bu, yoğunluk durumuna göre bazen 12.30 da olabiliyor ancak sıkıntı şudur; temas ekibi bugünü (dünü) resmi tatil olarak algılamadı ve insanları yanlış yönlendirdi. İnsanlara 9.00’dan itibaren gelebilirsiniz dendi ama diğer taraftan da çocuk doktorunun 11.45’te de acil bir sezeryanı çıktığı için ancak 12.40’ta Pandemi’ye geçebildi. Bu da çocuk hastalar için yığılmaya sebep oldu. Daha sonra bazı hastalar 12.00’de gelmeleri için arandı ama artık çok geçti”.Dün çocuk hastalarla ilgili yaşanan sıkıntı dışında hiçbir erişkin hastanın bekletilmediğini ve sabahtan beri herkesin gereken hizmeti aldığını vurgulayan Uçaner, olayın temas ekibinden kaynaklı bir sıkıntı olduğunu yineledi.