banner913
banner932
Güneyde Yüksek Mahkeme'den Kıbrıslı Türklere
Güneyde Yüksek Mahkeme'den Kıbrıslı Türklere "hayır"
111 0
“Bu mutluluk tarif edilemez”
“Bu mutluluk tarif edilemez”
34 0
 
Özorun görevden alınıyor
Özorun görevden alınıyor
58 0
Lefkoşa’da elektrik kesintisi
Lefkoşa’da elektrik kesintisi
41 0
Rus Büyükelçiliği, KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek
Rus Büyükelçiliği, KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek
34 0
61’inci Mehmetçik Üzüm Festivali’nde geleneksel Kıbrıs gecesi düzenlendi
61’inci Mehmetçik Üzüm Festivali’nde geleneksel Kıbrıs gecesi düzenlendi
29 0
Gazimağusa Türk Maarif Koleji spor kafilesi “Görev Şehidi” sayılcak
Gazimağusa Türk Maarif Koleji spor kafilesi “Görev Şehidi” sayılcak
50 0
banner964

Özel Güvenlik Sistemleri İstanbul’da Distribütörler Zirvesi’ne katıldı

banner476

banner825
Özel Güvenlik Sistemleri İstanbul’da Distribütörler Zirvesi’ne katıldı
banner971
Güvenlik sektöründe dünya lideri Hikvision firmasının İstanbul’da düzenlediği “Distribütörler Zirvesi” etkinliğine, ülkemizi temsilen Özel Güvenlik Sistemleri Ltd. katıldı.
Etkinlikte; 2024 yılı satış stratejileri yanında yeni nesil ürün gamı tanıtıldı.
Etkinlik sonunda Hikvision firmasının Türkiye Ülke Müdürü Luis Lu, Özel Güvenlik Sistemleri Ltd. Direktörü Ali Çırakoğlu’na başarı plaketi takdim etti.
Zirve ile ilgili değerlendirmesinde  “Şirketimizin 28. yılını kutladığımız bu günlerde, ülkemize dünya markası Hikvision’ı kazandırmış olmanın haklı gururunu birlikte yaşamaktayız” diyen Ali Çırakoğlu, “ misyonumuz olan güvenlik alanındaki öncü duruşumuzu gerçekleştirirken, yeni vizyonumuzun da yakın gelecekte uluslararası alanda satış stratejileri geliştirmek olacağını ve bu konu ile ilgili çalışmalara başladık” ifadesini kullandı. Lha
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.