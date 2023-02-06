Otel enkazına iş makineleriyle müdahale ediliyor

Ülkemizden Gazimağusa Türk Maarif Koleji Yıldız Kız ve Erkek Voleybol takımlarının en kaza altında bulunduğu otele iş makineleriyle müdahale edilmeye başlandığı bildilrildi.
Adıyaman İsias Otel’de kalan ve depremde enkaz altında kalan Gazimağusa TMK öğrencilerini arama kurtarma çalışmaları iş makineleri ile devam ediyor.
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