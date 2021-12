Otel çalışanlarının yüzde 80’i ikinci ülke vatandaşı

Müsteşar Aktunç, şu an otel çalışanlarının yüzde 80’inin ikinci ülke vatandaşı olduğunu ve maaşlarını aldıklarının ertesi günü parayı yurt dışına ailelerine yolladıklarını vurguladı

Müsteşar Aktunç, şu an otel çalışanlarının yüzde 80’inin ikinci ülke vatandaşı olduğunu ve maaşlarını aldıklarının ertesi günü parayı yurt dışına ailelerine yolladıklarını vurguladı“Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, KKTC’de kitle turizminin ağırlıkta olduğunu, turizmin daha ziyade “her şey dahil” sistemiyle yapıldığını belirterek, şunları ifade etti:“Gelen misafirler genelde otelde vakit geçiriyor, haftada birkaç gün dışarıya çıkıp tur atıyorlar ama toplumun geneli turizmden para kazanamıyor dolayısıyla çevreyi sahiplenmiyor.”Toplum temelli turizmin (TTT) önemini vurgulayan, yükseltilmesi gerektiğini kaydeden Aktunç, bunun toplumun turizmden daha fazla pay aldığı bir sistem olduğunu, turizmden pay alan toplumun çevreyi daha fazla sahiplendiğini, gelen turistlere daha güzel davrandığını belirtti.KKTC’nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığının tek yolunun ekonomik olduğunu, ekonominin kurtulmasının tek yolunun da turizm olduğunu dile getiren Aktunç, TTT’nin alternatif turizm şekillerinin çoğaltılması ve yerli istihdam ile yükseltilebileceğini kaydetti. Aktunç, “Eko-agro turizmini yükselteceğiz, daha fazla butik otel yapacağız, her şey dahil yerine oda kahvaltı şeklini yapıp alternatif turizm şekillerini koyacağız” şeklinde konuştu.Şu an otel çalışanlarının yüzde 80’inin ikinci ülke vatandaşı olduğunu belirten Aktunç, maaşlarını aldıklarının ertesi günü parayı yurt dışına ailelerine yolladıklarını dile getirdi. 2019 yılında turizmin, ülke cari açığının yüzde 63’ünü kapadığını, ancak çalışanlar maaşlarını yurt dışına yolladıklarından bu oranın 30 -40’lara düştüğünü söyleyen Aktunç, bunun yerli istihdamın önemini ortaya koyduğunu vurguladı.Göreve atanır atanmaz Otelcilik, Turizm, Eğitim Merkezi’ni (OTEM) canlandırmak konusunda çalışma yaptıklarını, barista ve garsonluk kursu açtıklarını kaydeden Aktunç baristalık kursunun dolup taştığını garsonluk kursuna ise tek kişinin başvurmadığını anlattı.Turizm ve hizmet sektöründe asgari ücretin çok üzerinde maaşlar verildiğini, “mutlu çalışan mutlu müşteri, mutlu müşteri de mutlu patronu getirir” anlayışıyla hareket edildiğini kaydeden Aktunç, şu an turizm- hizmet sektöründe asgari ücretin çok üzerinde maaşlar verildiğini, ancak çalışanın çalıştığı saatlerde verimli olmasının beklendiğini dile getirdi.Halkın rahat olsun diye daha düşük maaşlara gidip kamuda çalıştığını kaydeden Aktunç, “Eğer biz turizmi başkalarının eline bırakırsak, sahip çıkmazsak başkaları gelip sahip çıkacak. Birini suçlarken özeleştiri de yapmak gerekir. Toplum olarak değişime ihtiyaç duyuyoruz” dedi.Otellerin yerli istihdam yapması konusunda belli kıstaslar olduğunu ancak toplumun hizmet sektörünü sevmediğini kaydeden Aktunç, “Hizmet sektöründe çalışmak utanılacak değil gurur duyulacak bir şeydir, bir insanı mutlu etmek gurur duyulacak bir şeydir” ifadelerini kullandı.Gastronomiye ilginin çok olduğunu, hizmet sektörüne yönelik algının gastronomiyle düzeleceğini düşündüğünü belirten Aktunç, garsonluk gibi diğer hizmet dallarını da ele alıp ilginç hale getirmek için çalışacaklarını söyledi.