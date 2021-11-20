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Ormanlık alandan eski eser fışkırdı

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Pamuklu köyünde ormanlık alanda saklı 26 adet toprak testi, 3 adet bilezik, 1 adet küçük metal heykel, 1 adet siyah renk üzeri işlemeli taş ve 1 adet büyük metal baş heykeli ele geçirildi

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Ormanlık alandan eski eser fışkırdı
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Pamuklu köyünde eski eser tasarrufundan 5 kişi tutuklandı.
35 yaşındaki isminin baş harfleri A.D. önceki gün Pamuklu köyü ağıllar mevkiindeki ormanlık alanda saklı eski eser olduğu düşünülen bazı eşyaları alırken polis tarafından yakalandı. Polis 26 adet muhtelif ebatlarda toprak testi, 3 adet bilezik, 1 adet küçük metal heykel, 1 adet siyah renk üzeri işlemeli taş ve 1 adet büyük metal baş heykeli ele geçirdi.
Bahse konu şahısın yanında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 32 yaşındaki isminin baş harfleri S.K, 44 yaşındaki isminin baş harfleri M.T., 46 yaşındaki isminin baş harfleri B.B.ve 46 yaşındaki isminin baş harfleri M.K. tutuklandı.
 
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