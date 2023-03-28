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Orman yangınına neden olmanın cezası 100 asgari ücret ve 15 yıl hapis cezası…

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Orman Yasasında yapılan değişiklikle, 1 hektardan fazla orman alanının yanmasına neden olanlara 100 asgari ücret ve 15 yıla kadar hapis cezası verilmesinin yolu açıldı.

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Orman yangınına neden olmanın cezası 100 asgari ücret ve 15 yıl hapis cezası…
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Resmi Gazete’de dün yayımlanarak ilan edilen değişiklikle, orman alanlarında ya da ormana bir çeyrek mile kadar olan mesafede ateş yakarak, yakılmış bir ateşi söndürülmemiş olarak bırakarak, yanmakta olan veya tam olarak sönmemiş sigara veya benzeri bir tütün ürünü bırakarak ya da atarak 1 hektardan fazla bir orman alanı yaktığı için mahkumiyet alan kişiler aylık brüt asgari ücretin 100 katına kadar para cezasına ve 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.
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