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Ombudsman İlkan Varol, TC Roma Büyükelçisi Gücük’ün verdiği resepsiyona katıldı

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Ombudsman İlkan Varol, TC Roma Büyükelçisi Gücük’ün verdiği resepsiyona katıldı
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Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, dün akşam Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi Gücük’ün verdiği resepsiyona katıldı.

Uluslararası Ombudsman Konferansı’na katılmak ve resmî temaslarda bulunmak üzere Roma’ya giden Varol, Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi Ömer Gücük’ün verdiği resepsiyonda Roma’da bulunan Türk misafirlerle bir araya geldi.

Varol, Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve heyeti ile de görüştü.

İtalya Ombudsmanı Mario Fardelli’nin daveti üzerine Roma’da bugün başlayacak ve iki gün sürecek Uluslararası Ombudsman Konferansı’nda “Küresel Krizlerde İnsan Hakları’ temalı paneline katılacak olan Varol, bir de konuşma yapacak.
 
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