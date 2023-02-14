Ölümle burun buruna yaşam

Gazimağusa'daki 14. Etap Devlet sosyal konutlarının nemden etkilenerek çürüyen kolonları, görenleri ürkütüyor

Gazimağusa'daki 14. Etap Devlet sosyal konutlar halen kullanımda iken, binaların hem eski yapı olması hem de zaman içerisinde oluşan bakımsızlıktan dolayı kolonları çürümeye yüz tutmuş durumda.

Bu tür depreme dayanıklı olmayan binaların riskli yapı tespiti yapılarak boşaltılması gerekir iken, onlarca ailenin ikamet ettiği apartmanlar hakkında herhangi bir önlem alınmaması hem apartman sakinleri hem de çevredeki vatandaşlar açısından tehlike teşkil ediyor.

Binanın kullanılamaz hale geldiği dış cephedeki yıpranmalardan da fark edilmesinin yanı sıra bina kolonlarına ait demirlerin çürüdüğü ve betonunun gün geçtikçe özelliğini yitirdiği fark ediliyor.

Yıkılmaya yüz tutmuş binaların bu halini gören çevre sakinleri, yetkililerin bir an önce müdahalede bulunarak gerekli çalışmaları yapmalarını istiyor.

