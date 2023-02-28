Okullarda ‘deprem boykotu’ artıyor

Karakol İlkokulu velileri, okul binasında yapı denetimleri yapılıp, velilerle paylaşılana kadar çocuklarını okula göndermeme kararı aldı

Namık Kemal Lisesi’nin ardından, Karakol İlkokulu Okul Aile Birliği de dün itibariyle çocuklarını okula göndermeme kararı aldı.

Okul Aile Birliği Başkanı Fatoş Midem, okul binasında yapı denetimleri yapılıp, velilerle paylaşılana kadar sürecin devam edeceğini belirtti.

Midem Kaygan, ülkede bir deprem olacağının öngörüldüğünü belirterek, “Okulumuzun binalarının deprem riskine karşı güvenli olup olmadığından emin olamadık” dedi.

Fatma Midem Kaygan, geçmiş yıllarda okul binalarının arasının kapatıldığını ifade ederek, “Son olan Hatay depreminden sonra kolonlarda hasar oluştu” diye konuştu.

“Siz anne-baba olsaydınız çoğunuz bir rapor olmadan çocuğunuzu bu okula gönderir miydiniz” diye soran Kaygan, denetim raporunu görene kadar çocuklarını okula göndermeme kararı aldıklarını söyledi.

Kaygan, sürecin hızlandırılmasını talep etiklerini kaydederek, “Okul yönetimi de bizimle aynı fikirdeler. Çocuklarımızın, denetim raporu çıkana kadar daha güvenilir bir ortamda eğitme devam etmesini de istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Öte yandan Karakol İlkokulu Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:

“Türkiye’de yaşadığımız deprem felaketinin ardından ülkemizdeki binaların güvenilirliliği hepimizi endişelendirmiştir. Özellikle okullarımızın çoğunluğunun eski yapılar olması, Karakol İlkokulu’ndan da yapısal sıkıntılar görülmesi okul aile birliği olarak bazı tedbirler almamızı gerektirmiştir. Okulumuzun binalarının yapı denetimleri yapılıp, ilgili raporlar bizimle paylaşılana kadar çocuklarımız okula göndermeme kararı almış olduğumuzu bildiririz. Süreçle ilgili olarak sizlere tekrardan bilgilendirme yapacağız.”