Oktay’a sevgi gösterisi

Dün adaya gelen Fuat Oktay’ı havaalanında çok sayıda vatandaş sevgi gösterisiyle karşıladı



Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere dün Lefkoşa’ya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı Havalimanı’nda Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay karşıladı. Fuat Oktay’ı havaalanında çok sayıda vatandaş sevgi gösterisiyle karşıladı.



