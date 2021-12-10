Öğretmenlerden tüp gazlı eylem

KTOEÖS ve KTÖS, Meclis binası önüne tüp gazlı eylem yaptı, ekonomi için 27 maddelik öneri paketini açıkladı





Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), halkın alım gücünün düşmesi ve hayat pahalılığına ilişkin ortak bir basın açıklaması düzenledi.

Meclis önünde toplanan Sendika yetkilileri, Meclis binası önüne bir tüp gaz yerleştirerek, “Siz seçim derdinde, biz geçim derdinde”, “1 pound 18 TL”, “Ocak stg 10.11, Aralık stg 18.09. Vatandaş için ne yaptınız?” yazan pankartlar açtı.

Etkinlikte, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ve KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı’nın yaptığı konuşmaların ardından, ortak basın açıklaması okunarak, ülkedeki alım gücünün korunmasına yönelik 27 maddelik öneri listesi açıklandı.

Eylemde yapılan açıklama şöyle:

İstikrarsız bir para birimi olan Türk Lirası kullanmanın yarattığı olumsuzluklara, adamızın kuzeyindeki biatçı yöneticilerin partizanlıkları, kaynakları doğru yerde kullanmamaları, yandaş sermayeye menfaat sağlamak için yaptıkları plansız uygulamalar da eklenince, ekonomide tam bir yıkım yaşanmaktadır.

Asgari ücretin 1 Eylül 2021 tarihinden bu güne 521$’dan 207$ azalarak 314$’a düştüğünün,

Asgari ücretle Temmuz ayında 507 litre paket süt alınabilirken bugün 434 litre paket alınabildiğinin,

Asgari ücretle Haziran ayında 630 litre benzin alınabiliyorken bugün 416 litre alınabildiğinin,

Asgari ücretle Ağustos ayında 42 adet tüp gaz alınabiliyorken bugün 30 adet alınabildiğinin

FARKINDA MISINIZ?

Haziran ayından bugüne benzin %71,

Temmuz ayından bugüne süt %45,

Ağustos ayından bugüne tüp gaz %56, ekmek %78 pahalılaşmış,

1 Eylül’den bugüne Dolar Türk lirası karşısında %66 değer kazanmıştır.

Hal böyle iken halkın alım gücünün korunması amacı ile yapılması gereken Hayat Pahalılığı hesaplamaları halkın içinde bulunduğu durumu umursamadan temel gider kalemleri dikkate alınmadan hesaplanmaya devam etmektedir.

3 Aralık tarihinde açıklanan Hayat Pahalılığı oranlarına, istatistik kurumu çalışanları bile inanmamıştır.

Buradan İstatistik Kurumu başkanına soruyoruz: Siyasete maşa olmak ve halkın fakirleşmesine çanak tutacak uygulamalara alet olmaktan memnun musunuz? Evine ekmek götüremeyen, borç yükü altında ezilen emekçi halkın yüzüne baktığınızda hiç utanmıyor musunuz?

Alım gücünün artırılması; Hayat Pahalılığının gerçek anlamda hesaplanması, kaynakların doğru kullanılması ve hayat pahalılığının, asgari ücret başta olmak üzere maaş ve ücretlere her iki ayda bir yansıtılması ile bir ölçüye kadar mümkün olabilir. “

KTOEÖS ve KTÖS’ün 27 maddelik listesi şu şekilde duyuruldu:

“1- Stabil para birimi olan Euro’ya geçilmesi,

2- Adanın kuzeyindeki resmi nüfus rakamlarına göre 50 olan milletvekili sayısının otuza düşürülüp yirmi milletvekili maaşından tasarruf edilmesi,

3- Adanın kuzeyinde nüfus ölçeğine ve mevcut yasalara göre sayısı fazla olan 28 belediyenin azaltılıp başkanlık harcamalarından tasarruf edilmesi,

4- Devletin tepesinden başlamak üzere yüksek maaşlardan kesintiye gidilip, tabandan maaş çekenler ve asgari ücretlilerin desteklenmesi,

5- Müşavirlerin daha önce görev yaptıkları yere görevlendirilmesi, üçlü kararname ile atamaların müsteşarlık dışında kaldırılması,

6- Görev yerine gitmeyen, yasalar gereği çalışmayan partizanca korunan öğretmen, memur, işçilere disiplin soruşturması açılıp görevlerine son verilmesi,

7- Cumhurbaşkanlığı’nın ‘örtülü ödeneği’nin ve eski cumhurbaşkanlarına yapılan ayrıcalıkların kaldırılması,

8- ‘Türkiye’den kutlamalar ve protokol görüşmeleri bahanesi ile gelip yiyip içip, tatil yapan’ resmi heyet harcamalarının kaldırılması,

9- Siyasi partilerin kaynağı belli olmayan paralarla ilgili seçim harcamalarının üzerine gidilip bu paraların vergi olarak bütçeye düşmesin sağlanması ve siyasi partilere devlet yardımının kaldırılması,

10- Kumarhane ve bet ofislerinin vergileri artırılarak kapanmaları yönünde yaptırım uygulanarak kaynak yaratılması ve sanal betin kayıt altına alınması,

11- ‘Astronomik’ emekli maaşı almayı engellemek için emekli maaşlarına bir tavan düzenlemesi yapılması,

12- ‘Nereden Buldun Yasası’ çıkarılarak vergi ve servet kaçıranların takibe alınması,

13- Özel şirketlere yapılan vergi bağışlarından vazgeçilmesi, vergi bağışlarının tahsilatlarının takibe alınması ve servet vergisi alınması,

14- Ülkeye çalışma izni ile gelenlerin ailelerini getirmeleri durumunda işverenlerinden ek eğitim ve sağlık vergisi talep edilmesi,

15- Türkiye Cumhuriyeti şirketlerinin 15 yıllık vergi muafiyetinin kaldırılması ve bunlardan da vergi alınması,

16- Devlete ait araziler üzerinde işletme kuranlara arazilerin satılması veya kira bedellerinin artırılması,

17- ‘Batık bankaları hortumlayanlardan’ bu paralar talep edilmesi,

18- ‘Askeri kantinlerin faaliyetlerini 1960 antlaşmalarındaki düzeyine getirilip, buradaki kayıt dışı ticaretin ekonomiye kazandırılması,

19- Sığınak fonu, Sivil Savunma Teşkilatı ve savunma giderlerinin denetim altına alınması, bunları toplumsal refaha ve sağlık, eğitim gibi sosyal devletin görevlerine aktarılması,

20- Kıbrıs’taki TC’li mal sahiplerinin otellerine gelen, TC’li ve yabancı sanatçılardan vergi alınması,

21- ‘Teşvik primleri ile beslenen rantçı çevrelere aktarılan kaynakların’ doğrudan üreticiye yönlendirilmesi,

22- Dış ülkelerde açılan ve temsilcilik adı altındaki ticari şirketlere yapılan harcamaların kontrol altına alınması,

23- Muafiyetler ve teşviklerle dünya zenginleri arasına giren üniversite baronlarından ve üniversitelerden vergi alınması,

24- Ülkeye giren dövizin, sıkı para politikaları ile ülkeden çıkışının kontrol edilmesi ve TC şube bankalarının haksız rekabetinin ve ülkeden para çıkarmalarının önlenmesi,

25- Daha çok geçiş kapısı açılarak, iki toplumun ekonomik ve sosyal ilişkilerinin artırılması,

26- Dev bayraklar dikilmesinden ve aydınlatılmasından vazgeçilmesi,

27- Elektrik ve su tasarrufu ile ilgili toplumsal seferberlik başlatılması.”



