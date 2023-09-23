Öğretmenlerden siyah balonlu protesto

KTOEÖS, Lapta Yavuzlar Lisesinde eylem yaptı. Sendika, okuldaki öncelikli sorunların kalabalık sınıf sayısı, yabancı öğrenci sayısı, öğretmen kadrolarındaki eksiklik ve kantin, tuvalet yetersizliği olduğunu vurguladı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Lapta Yavuzlar Lisesindeki sorunlar nedeniyle eylem ve basın açıklaması yaptı.

Okuldaki sorunları, kalabalık sınıflar, artan yabancı öğrenci sayısı, güvensiz binalar, kalabalıklaşan sınıf sayısı, konteyner sınıflarla sınıf eksikliği sorununa çözüm bulunmaya çalışılması, öğretmen kadrolarındaki eksiklik, kantin ve tuvaletlerin yetersizliği olarak sıralayan sendika yetkilileri ve okuldaki üyeleri siyah giyerek ve siyah balonlar bırakarak bu durumu protesto etti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, Lapta Yavuzlar Lisesinde, kalabalık sınıflara çözüm olarak 4 konteyner sınıf oluşturulduğunu, öğrenci ve öğretmenlerin nefes alacağı alanların kısıtlandığını, 14 eksik öğretmen kadrosunun tamamlanmadığını dile getirdi. Eylem, bakan Çavuşoğlu’nu, yeni eğitim yılında her şeyin yolunda olduğu algısı yaratmaya çalışmakla eleştirdi.

Birçok okulda olduğu gibi Lapta Yavuzlar Lisesinde de yaşanan yabancı öğrenci sorununa bakanlığın kayıtsız kaldığını savunan Eylem, okul yönetiminin ise kendi içinde kurslarla sorunu çözmeye çalıştığını söyledi.

Okulda 6’sı kız, 6’sı erkek öğrenciler için tek giriş çıkışlı sadece 12 tuvalet bulunduğunu dile getiren Eylem, okul tuvaletlerinin de bin öğrenciye yetersiz olduğunu belirtti.

Selma Eylem, bakanlığı, ders sayısını arttırarak tam güne geçtim algısı yaratmaktan da vazgeçmeye davet etti.

Basın açıklamasının sonunda sendika temsilcileri ve öğretmenler, bakanlığın yarattığını belirttikleri "eğitimde her şey yolunda" algısını, siyah balonları gökyüzüne bırakarak protesto etti.

