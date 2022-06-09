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“O gün konuşan siyasetçiler ne yapıyor?”

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“O gün konuşan siyasetçiler ne yapıyor?”
 
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un kürsüye çıkarak, tek tek konuşma yaptığına işaret ettiği "KKTC'li siyasiler ne yapıyor?” diye sordu.
Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:
“Mahkeme bir karar verdi. Karara karşı istinaf yolu açık. Yani karar kesinleşmiş değil. Kesinleşmesi için ya taraflardan hiçbirinin istinafa başvurmaması ve istinaf süresinin dolması ya da istinafa başvurulması ve istinafın sonuçlanması gerekiyor. Meclis'e özel af için dilekçe verilmesi usulünü düzenleyen yasa bu dilekçelerin ancak kesinleşmiş mahkeme kararı olması durumunda görüşülebileceğini düzenliyor. Dolayısıyla Meclis'teki dilekçe komitesinin bu talebi karar kesinleşmeden görüşmesi mümkün değil. Bu durumda istinafa başvurulması olasılığı ortada ve hukukçu bir milletvekili olarak ben bu aşamada mahkeme kararı ile ilgili bir yorum yapmayı yargı bağımsızlığına saygım gereği doğru bulmuyorum. Peki Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın, “Halkoylaması veya seçimin başlangıç tarihinden seçim sonuçları ilân edilinceye kadar olan süre içinde… açılış ve temel atma dahil törenler düzenlemek, nutuklar söylemek, demeçler vermek ve bunlar hakkında her türlü araçla yayınlarda bulunmak yasaktır” hükmünü o dönemde, Yüksek Seçim Kurulu'nun önceden yaptığı açık uyarıya karşın ihlal ederek, bugünkü Sn. Özkurt için benim de şahsen samimiyetle üzüldüğüm durumu yaratanlar?! Sn. Özkurt'un açıklamasında, “O günkü yayında KKTC siyasetçileri konuşmayacak diye anlaşmıştık. Sadece Türkiyeli siyasetçiler konuşacak diye anlaşmamıza rağmen ne yazık ki KKTC’li siyasiler tek tek kürsüye çıkarak konuşma yaptılar” diyerek işaret ettiği "KKTC'li siyasiler" ne yapıyor? Aynen o gün hukuku ihlal ederken yaptıkları gibi, bugün de tek tek açıklama yapma ve yargıyı zan altında bırakma yarışında! "Bu seçimi kazanmak için her yol mubahtır" diye düşünürken sergilemediğiniz sorumluluğu bugün sergilemenizi beklemek ne kadar doğru bilemiyorum tabii ama Anayasa, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü adına hiç olmazsa hukuki süreç tamamlanıncaya kadar susmayı başarın!”
 
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