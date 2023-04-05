banner913
banner932
İlkokullarda Lefkoşa ve Gazimağusa elemeleri tamamlandı
İlkokullarda Lefkoşa ve Gazimağusa elemeleri tamamlandı
13 0
Çileğin tam zamanı
Çileğin tam zamanı
40 0
 
İlkokul atletizmde eleme yarışları başladı
İlkokul atletizmde eleme yarışları başladı
17 0
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
30 0
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
54 0
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
25 0
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
18 0
banner915

Nijeryalı Goddesire, Müslüman oldu

banner476

Aslen Nijerya uyruklu olan ve KKTC'de yaşayan Goddesire Chukwunedum, Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu, Ali ismini aldı

banner825
Nijeryalı Goddesire, Müslüman oldu
banner931
Müslüman olmak istediğini belirterek Din İşleri Başkanlığı'na başvuran Nijerya Federal Cumhuriyeti vatandaşı Goddesire Chukwunedum için Başkanlıkta "İhtida Merasimi" düzenlendi.
Aslen Nijerya uyruklu olan ve KKTC'de yaşayan Goddesire Chukwunedum KKTC Din İşleri Başkanlığı'nda yapılan ihtida töreninde Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu.  
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, İslam Dini'nin hoşgörü ve güzelliklerini anlattıktan sonra, Goddesire Uchechukwu Din İşleri Başkanı Ünsal'ın huzurunda Kelime-i Şahadet getirerek "Ali" ismini aldı.
Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, yeni Müslüman olan Ali Bey'e İslam'ın sembolleri sayılan Kur’an-ı Kerim ve seccade hediye ederek ihtida belgesini takdim etti.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.