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“Neye hakkı oldu ki bana hakkını helal etsin?”

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“Neye hakkı oldu ki bana hakkını helal etsin?”
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) yeni Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Ersan Saner ve Hasan Taçoy’a Bakanlık görevi verip vermeyeceği konusunda, ‘Elini taşın altına koyabilecek kişilerle çalışmak istiyorum’ cevabını verdi
Özgür Web TV‘ye telefonla bağlanan Sucuoğlu, Ersan Saner’in ‘Hakkımı bir kişi hariç herkese helal ediyorum. Bu kişiye oy vermeyin’ sözlerini hatırlatması üzerine şunları söyledi;
“Hakkını helal etmediği kişi ben miyim yoksa başka birisi mi? Neye hakkı oldu ki bana hakkını helal etsin? Ben bunu üzerime almadım. Tüm oyunlara, yalanlara ve komplolara rağmen taban bu şekilde bir karar verdi. Bu komployu yapan arkadaşlar da yavaş yavaş evlerine gitmeye başlayacaklar” ifadelerini kullandı.
“Elini taşın altına koyabilecek arkadaşlarla çalışmak istiyorum”
Sucuoğlu, herhangi bir hükümet kurma durumunda Saner ve onun Sucuoğlu’nu suçlamasına destek veren Hasan Taçoy‘a görev verip vermeyeceği sorusu üzerine de şöyle konuştu;
“Bizim yapımızda, tabiatımızda ve mesleki hayatımızda küslük ve ötekileştirme olmaz. Tam tersi kucaklama ve birlik olur. Biz de bu yönde gideceğiz. Diğer arkadaşlarla ilişkilerimiz çok iyi. Kararlı, seçilme derdi olmayan ve elini taşın altına koyabilecek arkadaşlarla çalışmak istiyorum”
 
 
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