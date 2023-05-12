Nefes kesen tatbikat

İtfaiye Müdürlüğü tarafından Dikmen’de tatbikat düzenlendi. Filmleri aratmayan, her sahnesi nefes kesen tatbikatla acil durum ekipleri bir kez daha güven tazeledi

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü tarafından Yangın ve Acil Olaylara Müdahale Tatbikatı düzenlendi. Bir olay örgüsü içinde birçok acil duruma müdahale edilen tatbikat, Yukarı Dikmen Güven Sokak üzerinde yapıldı.Tatbikata Sağlık Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Orman Dairesi, Dikmen Belediyesi ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu personel ve araçları ile katkı koydu.Tatbikatta, ev yangınına müdahale; duman dolu odadan şahsı kurtarma; elektrik yangınına portatif ile müdahale; trafik kazasına müdahale ve kurtarma; hava yastıklarını kullanarak araç altında kalan şahsı kurtarma; araç yangınına müdahale; kuyudan şahsı kurtarma; Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer tehlikeli maddeler uygulaması; orman yangınına ve balya yangınına müdahale ve şüpheli pakete müdahale olayları yer aldı.Tatbikatın icrasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve İtfaiye Müdür Vekili Ramadan Gürpınar, konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tatbikatı büyük bir memnuniyetle izlediğini ifade ederek, “Acil durumlarda nasıl tedbirler alınabileceği burada sergilenmeye çalışılmıştır” dedi. Son zamanlarda her gün trafik kazası yaşandığını belirterek, bundan duyduğu üzüntüyü dile getiren Tatar, herkesi trafikte tedbirli ve dikkatli olmaya çağırdı.KKTC’de acil durumlara müdahale alanında bir kapasite oluştuğunu belirten Tatar, uluslararası camiaya da "İhtiyaç olduğu durumlarda KKTC ekiplerinin yardıma hazır olduğu ve KKTC’nin uluslararası çağrılara cevap verecek bir nitelik kazandığı” mesajını da verdi.İtfaiye Müdür Vekili Ramadan Gürpınar ise, yangın gibi afet ve acil durumların etkin bir şekilde yönetilebilmesi için birçok paydaşa ihtiyaç duyulduğunu ve bu paydaşlardan birinin de İtfaiye Müdürlüğü olduğunu vurguladı.Afet ve acil durumlara müdahalenin etkin bir şekilde yapılabilmesi ve meydana gelebilecek zararların minimize edilebilmesi için risk yönetiminin de doğru bir şekilde uygulanması gerektiğini söyleyen Gürpınar, olaylara müdahalede itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin katkılarının ve zamanın önemini de vurguladı.