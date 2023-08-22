Namık Kemal Lisesi kaderine terk edildi

Gazimağusa’da Namık Kemal Lisesi’ne deprem felaketinin üzerinden 6 ay geçmiş olmasına rağmen tek bir çivi bile çakılmadı

Gazimağusalı veliler Namık Kemal Lisesi’ne deprem felaketinin üzerinden 6 ay geçmiş olmasına rağmen tek bir çivi çakılmadığını söyledi. Çocukların unutulduğunu vurgulayan veliler bu yıl da öğrencilerin konteyner sınıflarda ders göreceklerini vurguladı.Veliler, okulların Eylül ayında açılacağına dikkat çekerek çocukların yine konteyner sınıflarda perişan edileceğini ifade etti.Namık Kemal Lisesi’ne çocuğunu yazdırmaya giden bir başka veli ise, okulun kapalı olduğunu, oradan kendisini Yonpaş Metin Derinel Lisesi’ne yönlendirildiğini söyledi. Çocuğunu yazdırmak için bu kez Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nin giden veli, orada da hüsrana uğradığını, okulun hala yarım inşaat olduğunu bununla da bitmediğini 9. sınıf öğrencilerin bu sene de konteyner sınıflarda eğitim alacağını öğrendiğini belirtti.Çocukların unutulduğunu vurgulayan veliler, Eğitim Bakanlığı ve hükümet yetkililerinin Namık Kemal Lisesi için tek bir çivi bile çakılmadığına vurgu yaparak bankada 100 bin TL üzerinde parası olanlardan zorunlu doğal afet vergisinin kesildiğini, bu paraların nereye gittiğini sorguladı.Okullar 24 gün sonra açılacak! Burası Namık Kemal Lisesi