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Mükellefler, terhis belgelerini aldı

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Mükellefler, terhis belgelerini aldı
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen Lefkoşa Bölge Müdürlüğü Halk Örgütü Mükellefleri terhis törenine katıldı.
Töre, etkinlikte yaptığı konuşmada, Sivil Savunmanın disiplinli ve sürekli başarı gösteren bir teşkilat olduğuna dikkat çekerek, yaptığı birçok faaliyetle kendilerini gururlandırdığını söyledi.
Halk Örgütü Mükelleflerinin terhis olmasına rağmen onların görevlerinin bitmediğini dile getiren Töre, bu vatandaşların vatan için millet için her zaman çalışmaya devam edeceğini ifade etti.
Kıbrıs Türkü'nün bugünlere kolay gelmediğine işaret eden Töre, 1963’den bugünlere birçok şehit verildiğini, direne direne bir Cumhuriyet kurma aşamasına gelindiğini kaydetti.
Göndere çekilen bayrakların asla yere indirilmeyeceğini söyleyen Töre, mücahitlerin, mukavemetçilerin, şehitlerin ve gazilerin bizlere bıraktığı en büyük eserin cumhuriyet olduğunu kaydetti.
Töre, konuşmasının ardından terhis belgelerini verdi.
 
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