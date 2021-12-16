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Minik Elisa melek oldu

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Mehmet ve Damla Kaya çiftinin 20 günlük bebekleri Elisa, kalp kapakçığındaki rahatsızlık nedeniyle yaşama veda etti

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Minik Elisa melek oldu
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Mehmet ve Damla Kaya çiftinin üç çocuğundan biri olan 20 günlük bebek Elisa hayatını kaybetti.
21 Kasım 2021 tarihinde dünyaya gelen minik Elisa’nın kalp kapakçıklarındaki  rahatsızlık nedeniyle yaşama veda ettiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre önceki gece saat 23.00 sıralarında evinde fenalaşan Elisa bebek, annesi ve babası tarafından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Minik Elisa’nın sabah 5’e kadar 3 kez kalbi durdu, doktorlar tarafından 2.5 saat kalp masajı yapıldı ancak hayata döndürülemedi. Elisa bebek, sabah 05.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Minik Elisa dün saat 11.00’de Lefkoşa mezarlığına defnedildi.
Minik Elisa'nın ölümü, ailesini yasa boğdu. Anne Damla Kaya, Elisa'nın vefatını sosyal medyadan duyurdu.



Anne Damla Kaya’nın yürek burkan paylaşımı şöyle:
“Elisam.. Cennet kapısında bekleyen meleğim, adını seçip de mi koymuşum yavrum yaktın içimi… Dünyalar güzeli prensesim, anne kurban olsun yoluna uğruna. Doymadım yavrum, doyamadım kuzum eşyaların kokun kaldı elimde tenimde,
Allah’ıma emanetsin yavrum,
Abin ablan büyüsün geleceğim yanına… Kavuşacağız cennetinde.
Meleğimi son yolculuğuna uğurladık. Yanımızda olan arayan mesaj atan herkesten Allah razı olsun,
Ben senden razıyım annem, 20 gün de olsa yapabildiysem anneliğimi ne mutlu bana. Sen hakkını helal et yavrum benim hakkım sütüm helal sana”

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