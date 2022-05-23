Mine Atlı, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla teminata bağlandı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından 50 bin TL’lik kefil kefaletine bağlandı.

Türk Ajansı Kıbrıs muhabirinin sorularını yanıtlayan Atlı, bu süreçte yargı bağımsızlığının önemine vurgu yaparak, yargının hedef alınmamasının çok önemli olduğunu kaydetti.

“Gönül isterdi hiç bir teminata bağlanmayalım” diyen Atlı, ancak mahkeme tarafından kefil kefaletiyle 50 bin TL’lik teminata bağlandığını söyledi.

Barolar Birliği’nin verdiği destek yanında avukatların da kendisine ayrıca destek verdiğini ifade eden Atlı, Mahkemenin özgürlüğünü bağlayıcı herhangi bir teminat şartı koymadığına işaret etti ve “Bu, mahkemelerimizin ve yargının bağımsız varlıklarının önemini bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

Yargılandığı ceza maddesinin mevzuata 2007'de yerleştiğini ifade eden Atlı, esas davada bu maddenin Anayasa’ya uygun olup olmadığının da tartışılacağını söyledi.

Atlı, kendisine tebliğ edilen davanın Cumhurbaşkanı’nın şikayeti üzerine açıldığını da ifade ederek, “KKTC Cumhurbaşkanı'na hakaret edip müfsit niyetli yayın yapmak” ve “KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ağır bir suç isnadında bulunup, yayım yolu ile zemmetme suçu” ile suçlandığını kaydetti.

-Basın-Sen'den Atlı'ya destek

Bu arada Basın-Sen, Mine Atlı’ya destek belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından polise şikâyet edilen Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Avukat Mine Atlı’ya dava okunması ve teminat duruşmasına çağırılmasını eleştiren Basın-Sen, bu girişimi kınadı.