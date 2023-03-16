Sendikalar, hükümetin maaşlardan kesinti yapmasına karşı çıktı. Türk-Sen Başkanı Bıçaklı “Mercedeslerinizi satın, bina alın. Bir taraftan saray yapacaksınız, diğer taraftan çocuklara çadırda eğitim vereceksiniz” derken, KTÖS Genel Sekreteri Maviş de “Liyakatsiz işe alımları sürdürsünler diye maaşlarınızdan bir kuruş vermeyin” çağrısı yaptı

Maaşlardan kesintiyi de öngören depreme yönelik yasa önerisi, 14 sendika tarafından Meclis önünde protesto edildi.

Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yapan sendikalar, maaşlardan gönüllük esasıyla kesinti yapılabileceğini ifade ederek “Dayatmaya karşı mücadeleye hazırız” mesajı verdi.

İlk sözü alan Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, “Kesinti gönüllülük esasına göre yapılır. Kimse kimseye zorla bir şey yaptıramaz. Bunu kaç defa daha anlatacağız?” dedi.

Eğer depreme yönelik bir fon oluşturulacaksa fonu paydaşlardan oluşan komisyonun idare etmesi gerektiğini, toplumun siyasilere güvenmediğini söyleyen Bıçaklı, çadırlarda eğitim konusuna da değinerek, hükümeti eleştirdi.

Bıçaklı, “Mercedeslerinizi satın, bina alın… Çocuklar orada eğitim görsün. Bir taraftan saray yapacaksınız, diğer taraftan çocuklara çadırda eğitim vereceksiniz, sonra da bizden yardım isteyeceksiniz. Biz yardım yapacaksak biliriz…” ifadelerini kullandı. Bıçaklı, depremzedelere maddi ve manevi yardım sağladıklarını, sağlamaya da devam ettiklerini söyledi.

Sendikalar adına ortak açıklamayı okuyan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş de maaşlardan gönüllü kesinti yapılmasına imkan veren anlayışa “evet” dediklerini ancak hükümetin yapmak istediğinin “gasp” olduğunu savundu. Maviş, hükümete “İnsanlardan para toplayıp zevküsefa dönemine devam etmenize müsaade etmeyeceğiz” ifadeleriyle seslendi.

Maviş, “Berlin’de limuzinlerde gezsinler, yiyip içsinler, liyakatsiz işe alımları sürdürsünler diye maaşlarınızdan bir kuruş vermeyin, buna razı olmayın” diye konuştu.

6 Şubat depreminde Türkiye’deki 24 okulun o an yıkıldığını, 89 okulun ağır hasar gördüğünü de ifade eden Maviş, hükümetin Türkiye’ye ‘Külliye inşaatını durdurun, bu kaynakla depremde yıkılan okullarınızı yapın’ diyemediğini de söyledi.

