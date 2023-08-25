Menendez'den Türk askerine skandal sözler

Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden ABD’li Senatör Robert Menendez, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan için “despot” nitelemesinde bulundu, KKTC’yi “ilhak etmeye çalışmakla” suçladı
Menendez, Pile yolu konusunda "Türk kuvvetleri BM Barış Gücü mensuplarına saldırdı" ifadelerini kullandı. Türk askerini "işgalci" olarak nitelendiren Menendez, son TSK askerinin adadan ayrılmadan barışın gerçekleşmeyeceğini vurguladı
ABD’li Senatör Robert Menendez'in, önceki gün gittiği Güney Kıbrıs’ta Türkiye ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a "esip yağdı”, Erdoğan’ı “KKTC’yi ilhak etmeye çalışmakla” suçladı.
Güney'de yayımlanan Fileleftheros “Menendez Saldırısı… ‘En Son Türk Askerî Botu Kıbrıs’ı Terk Edene Kadar’… Lefkoşa’dan Erdoğan’a Saldırı” başlığı kullandı.
Menendez, Güney Kıbrıs’a varışının hemen ardından, Dış Rumlar Kongresi’ne katılmadan önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le Kıbrıs’taki ve bölgedeki durumu, Güney Kıbrıs-ABD ilişkilerini görüştü, Kongre’ye Hristodulidis ile birlikte gitti. Menendez ayrıca Rum Meclisi Başkanı Annita Demetriou ile de görüştü.
Daha sonra Dünya Kıbrıs Diasporası Konferansı'nda konuşan Menendez, eşi Nadine Arslanian'ın annesinin Kıbrıs'ta doğduğunu belirterek, kendisinin ve eşinin yeniden burada bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.
Menendez, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 'Uyanık olması' gerektiğini belirterek 'Erdoğan'ın tutumu her an değişebilir' dedi. BM'ye çağrıda bulunan Menendez, kalıcı bir barış için bölgeye elçi göndermeleri gerektiğini söyledi.
Menendez, KKTC'de 40 bine yakın Türk askeri hakkında yine skandala varan ifadeler kullanarak adanın dünyanın en askerileştirilmiş üssüne dönüştüğünü öne sürdü. Türk askerini işgalci olarak nitelendiren Menendez son TSK askerinin adadan ayrılmadan barışın gerçekleşmeyeceğini iddia etti.
Menendez, Güney Kıbrıs vatandaşlarının ABD'ye vizesiz girmesi için baskı yapacağını bildirdi. ABD Başkanı Joe Biden'a da seslenen Menendez 'Kıbrıs Sorunu'nun çözülmesi için 'Basit kınamadan eyleme geçmemiz gerekiyor' değerlendirmesinde bulundu.
Güney'de yayımlanan Fileleftheros Gazetesi, Dış Rumlar Kongresi’nde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Dış Rumlar örgütlerinin liderleri huzurunda yaptığı konuşmasında “Türkiye ve Erdoğan hakkında konuşurken sözleri asla gevelemediğine” dikkat çektiği Menendez’in “gerçek bir kasırga gibi esip yağdığını” söyledi.
Haberde Erdoğan için “despot” nitelemesinde bulunduğu, KKTC’yi “ilhak etmeye çalışmakla” suçladığı ve BM Güvenlik Konseyi’nin Pile hakkında “açıklama yerine karar alması gerektiğini” savunduğu kaydedildi.
Habere göre Menendez Pile’de ara bölgede meydana gelen olaylara değinirken “Türk kuvvetleri BM Barış Gücü mensuplarına saldırdı. Ara bölgede inşa etmeye hiç hakları olmayan bir yol inşa etmeye çalıştılar. Ara bölgeyle ilgili anlaşma var ve orada bulunmaya hiç hakları yok. Bu saldırı BM personelini hastanelik etti” dedi
BM Genel Sekreteri’ni, Kıbrıs sorununa sürekli bir çözüm bulunması için müzakerelerin yeniden canlandırılmasına yardımcı olacak bir temsilci atamaya teşvik ettiğini söyleyen Menendez kapalı Maraş’ın yerleşime açılması önerisinin de BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu savundu. “İster Maraş’ta ister Pile’de ister herhangi başka bir yerde olsun, bu tür eylemleri kınamaya devam edeceklerini” söyledi.
Menendez ayrıca konuşmasına Yunanca 'İyi akşamlar' diyerek başladı ve yine Yunanca 'Teşekkür ederim' diyerek bitirdi.
Menendez, Kongre sonrasında Rum Ortodoks Kilisesi Bapiskoposluğu’na giderek Başpiskopos Yeorgios’la görüştü, “Kıbrıs Helenizm’inin mücadelesine yaptığı katkılar” nedeniyle Yeorgios tarafından Rum Kilisesinin en büyük nişanı olan altın Havari Barnabas madalyası ile "onurlandırıldı.
Menendez, Başpiskoposluk’ta düzenlenen özel seremonide yaptığı konuşmada Kilise’nin kendisine verdiği madalyanın kendisi için öneminin çok büyük olduğunu belirterek teşekkür etti. Yeorgios ise Menendez’i “çelikten iradeye sahip ilkeler adamı” olarak nitelediği” konuşmasında Menendez gibi insanlar sayesinde insani değerlerin kurtarılabileceğini, tez ve ilkelerini Menendez’in tez ve ilkeleri ile örtüştürmeleri, tavrından örnek almaları ve mücadelelerini kopyalamaları gerektiğini” söyledi.
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