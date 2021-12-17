“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”

Tatar’ın paylaşımı olay oldu:
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün sabah sosyal medya hesabından yaptığı “günaydın” paylaşımı olay oldu.
Tatar, Girne’den dün sabah net bir şekilde görülen Toroslar’ın görüntüsünü fotoğrafladı ve bu fotoğrafı Facebook hesabından yayınlayarak “İyi bir gün diliyorum… bu sabah karşıda Toroslar net gözüküyor.. sağlığımıza dikkat edelim” şeklinde ileti yazdı.
Ancak Tatar’ın bu paylaşımı sosyal medyada bir anda gündem oldu. Bir yanda döviz kriziyle boğuşan diğer yandan zamlar altında ezilen ve alım gücü hızla düşen vatandaşlar, Tatar’a tepki yağdırdı.
Yüzlerce kişi Tatar’ın bu paylaşımının altına yorum yazdı, tepkilerini dile getirdi, “Bizim için her yeni gün bir önceki günden daha kötü ve karanlık” diye isyan etti.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
Fahri Uyguroğlu
Bizim için her yeni gün bir önceki günden daha kötü ve karanlık... Ekonomik kriz gittikçe derinleşiyor, eğitim ve sağlık sistemi gün geçtikçe kötüye gidiyor... Çocuklarımız mutsuz, geleceklerinden umutsuz... ya bizler??? birer birer batıyoruz Sn. Cumhurbaşkanım... 1 ekmek 20 TL'ye, tüp gaz 200 TL'ye dayandı... eriyoruz... tükeniyoruz... Her şeye rağmen size günler iyi Sn. Cumhurbaşkanım... Toroslar çok net ve güzel gözüküyor... sağlığınıza çok dikkat edin, mutluluğunuz daim olsun...
İbrahim Nedim
Memleketteki bu durumlardan ne ruh sağlığı kalır ne başka bir şey.
Mehtap Cardak
Sn. Tatar Toroslar 'ın net görünmesi beni ilgilendirmiyor, ben Beşparmak'ları net göremiyorum. “Geçinemiyoruz , sağlığımız da hiç iyi değil "
Saygılar.
Birkan Özesat
Manzara harika Sayın Cumhurbaşkanım. Değil Toroslar, everest görünse biz göremeyik. Sağlığımıza dikkat ediyoruz. Mesela sinirimiz bozulduğu, işin içinden çıkamadığımız için bugün dükkanı açmadık. Delirecek değilik ya biraz evde istirahat edelim. Hayırlı günleriniz olsun.
Hilmi Unatti
TL sene yarısından bu yana %50 civarında değer kaybetti. Sağlığımızı tehdit eden virüs endişesini bile geride bırakan, döviz krizi ile ilgili tek bir paylaşımınız, tek bir cümle sarfınız yok. Toplumun lideri konumunda olan bir kişi, toplumu bir buhrandan geçerken sessiz kalmayı seçer mi?
Cengiz Gümüşatam
Günaydın Ersin Başkan. Bu Halk Kıbrıs’ta varoluş ve Milli Mücadeleyi bu gün içinde bulunduğumuz durumlara düşmek için mi verdi? Yıllarca dünyadan dışlandık yine de yıkamadılar şimdiki yaşanan bu kötü günlere sizin artık dur demeniz ve Devletin başı Cumhur Reisi olarak en kısa sürede bu halkın umutsuzluğunu tükenmişliğini bertaraf etmek için bir an önce halkın beklentisi olan hem manevi hem de maddi olarak huzurlu olmasına içteki huzursuzluğa derhal bir çözüm bulun lütfen. Bu halkı 1974’e kadar o zor günlerde bile adadan söküp atamadı ama bu yaşadığımız umutsuz ve bitkinlik bu halkı geri dönülmez bir yola itmektedir saygılar Başkan
Abdullah Korkmazhan
Ülke yangın yeri. İnsanımız göç yollarında ve Kıbrıs'ın güneyinde ucuz iş gücü olmak için kuyruklarda. Sen ise dalga geçiyorsun. Utanma duygun yok mu senin?
Tuncel Felek
Kraliçe 20 TL oldu başkanım fiyatlarda uçtu lütfen bunlara da bakın
Hasan Özdal
Ortalık yangın yeri, hayat pahalılığı alıp başını gitmiş, insanların alım gücü sıfıra indi, öngörülmez bir ekonomik yıkımın arifesindeyiz… Sağlığımıza dikkat edelim, tamam oldu…
Bedeoğlu Ecz Evren Neşe
Okul tavanı çocukların başına yıkıldı sen daha fotoğraf çek paylaş, federasyon ölmüş , KKTC öldü farkında değilsin zaten hiç doğmadıydı ki. Kendi vatandaşların önünü göremiyor , süt ve ekmek almayacak insanlar varken şuan nedir sende bu rahatlık nedir !!Rüyalarda mı geziyorsun Sn Tatar !!!
Erhan Kibar
Ersin abi gerçekten şaka mı yapıyorsunuz?
Bırakınız Allah aşkına Toros’u
Halkın alım gücü düştü.
Ekmek alamaz duruma geliyor halk.
Hiç mi müdahale, bir çare bulmaycak mısınız?
Esnaflar borçlarını ödeyemez oldu
Çocukların ,gençlerin geleceği karanlık
Siz halen daha yok Toros yok Cheetos yok ne bileyim ben ne
#geleceğe yörüyoruk
Nesip Nalcıoğlu
Orada 1 Pound kaç TL ?
Ahmet Menteşoğlu
Memleketin hali duman var mı haberin
Oytun Özbilgili
Yanlış tarafa bakan be patron dön bir da bu tarafa adaya bak bakayım nedir halimiz. Dalga mı geçen sabah sabah nedir.
İbrahim Celik
Toplumsal konulara ne kadar da duyarlı bir cumhurbaşkanısınız siz öyle?
Size tek bir soru sormak isterim. Dünyanın sayılı üniversitelerinden Cambridge ekonomi bölümünü bitirmiş biri olarak Türkiye Cumhuriyetinin mevcut ekonomi politikasını doğru buluyor musunuz?
Çünkü bu politika bizim alım gücümüzü tüketti ve bu gidişle sağlığımızı da koruyamayacağız.
Alkan Kilitkayalı
Memleketin anasını ağlattınız 10.000’lerce Kıbrıs Türkü Ruma muhtaç oldu. Adamıza dönüp bakacağınıza Türkiye dağlarına bakıp adeta bizimle dalga geçersiniz. Andullada goyarak bak. bakda görecen
İzel Oğuz
Gerçekten bir şey söylemeyim derim ama siz Sn. Cumhurbaşkanı geldiğiniz makama kimi temsil etmek için geldiniz kime hizmet etmek için buradasınız? Siz Toros dağlarına bakıp halkı dalga geçer gibi günaydınlayacağınıza arkanızı dönün de halkın dağ olmuş dertleriyle ilgilenin! Bir düzen bir sistem bir çözüm öneriniz yok seçim olsun koltuklar dolsun gerisi boş! Umutlarını yitirmiş hayalleri hayatları çalınmış başta Kıbrıslı Türk gençlerine ve geçim sıkıntısıyla boğuşan binlerce aileye yaptığınız paylaşım Toros dağlarının bugün ne güzel göründüğü mü? Gerçekten mi?!!
Fikri Iriz
Günaydın sayın Cumhurbaşkanımız, bugünlerde günlerimiz pek aydınlık değil. Ekonomi ve maliye bilginizi koyarak şu anki gidişata önlem Önerme yönünde yazılarınızı görmek istiyor bu halk. Manzara veya benzeri fotoğrafları görmekten usandık bıktık.
Nihat İnce
Geleceğe yürüyoruz benzin mazot tüp bedava ya markete girmeye korkuyoruz
Şükran Korahan
Sağlık da para ile Sn Cumhurbaşkanım..
4 ay önce 92 TL aldığımız ilaç 186 TL oldu. Tüp gaz 84 TL’den 180 TL..ekonomiye bir el atın.
Meryem Kahraman
Tamamı ile siz farklı paralel bir dünyada yaşadığınıza ben eminin artık. 'Ruma yama' olamyacağız dediğiniz halkı getirdiğiniz hale bakın. Bu mu vatan sevgisi bu mu eşit, egemen iki devlet. İstifa etmek de erdemliktir. Tarih sizi asla affetmeyecek
Kemal Çiçek
Ne sağlığı sayın cumhurbaşkanım insanlarda ne sağlık ne huzur kaldı
CY Hulya Kasap
Elimizden aldığınız şeye nasıl dikkat edeceyik.
Onur İçten İçten
Günaydın sayın başkan bu pahalılıkta nasıl sağlıklı olacayık sen söyle
Murat Körken
Vallahi dalga geçer insanlarla
İrfan Can Gür
İnsanlar açlıktan ölüyor, döviz aldı başını gitmiş, memleketin anasını ağlattınız, şimdi de çıkmışsınız Toroslar görünüyor diyorsunuz. Resmen insanlarla dalga geçiyorsunuz. Yazık.
Murat Körken
Sağlık mı bıraktınız insanda biraz bu ülkenin ekonomisiyle ilgilen bırak bu doğa resimleri paylaşmayı.
Kaan Bayramoğlu
Ortalık zamlardan kırılıyor başkan ne sağlık kaldı insanlarda ne sıhhat!
Kerem Erkan
Günaydın Sn Cumhurbaskanım tüp 180 TL
Osman Hüseyin
İyi günler değil iyi gazıklar demek isdedin galiba
Veysi Elmas
Sayın Cumhurbaşkanı millet aç her şey beş katı. bir el atsanız
Gülay Biçer
Bırakın bu manzara fotolar paylaşmayı insanlarla dalga geçmeyin biraz icraat yapın insanlar kan ağlıyor
Latife Salihoğlu
Gunaydin cumhurbaskanım biz değil Trodos’u bir gün sonrasını görmez olduk ama sizin mutlu bir güne uyanmanıza sevindim iyi günleriniz olsun sağlıkla
Teoman Alp
Günaydın Sayın Cumhurbaskanım Haspolat’ta dar gelirliler için yapılan sosyal konutların aylık ödemesi 285 Euro 5 bin TL oldu hepimizin evi gitmeden sizden yârdım bekliyoruz. Haspolat Belediye Evleri Sakinleri
Koray Olurcan
Sn.Cumhurbaskanım bugün Namık Kemal Lisesinde okul çocukların başına yıkıldı. Devletin başı olarak çocuklarımızın sağlığına da dikkat edilmesini sağlayın lütfen.
Aycan Helvacıoğlu
Sen artık bir süre vazgeç kuzum bu paylaşımlarından halk isyanlarda
Ali Katırcı
Memleket yangın yeri.
Eve tüp, et, ekmek alamıyoruk. Biz ne dertte sen ne keyifte
Sercan Sadrazam
Bizim cüzdanların dibida net gözükür başkan Allah razı olsun hepsinizden eksik olmayasınız...
Tutku Gazi Behzatoğlu
Ben geleceğimi göremiyorum sen Torosları görsen kime fayda
Lema Gozay
Bardonluksunuz
Hüseyin M Zabit
İyi günler sn. Cumhurbaskanım.. Bizlerin artık günleri pek de aydınlık geçmiyor. Biz gençler olarak artık Trodos dağlarına bakıyoruz.. Çok daha net gözüküyor Toroslardan..
Malumunuz TL eridi. Evimiz arabamız hepsi döviz.
Ayrıca sağlığımızı da pek düşünmüyoruz, karnımız doysun yeter..
İlhan Engin
Başkan, Kıbrıs yavru vatan'mı kalacak büyümicekmi diyorsun, Başkan seçildiğinden beri sizi takip ediyorum bir gün resmini çekip de ben bunu yaptım dediğiniz bir görsel paylaşmadınız spor bakanı mısınız başkan mısınız kendinize gelin size verilen iradeyi hakkıyla yerine getirmeye çalışmanız dileğiyle...
Musa Akkuş
Sn. Başkanım ortalık yangın yeri.....Bakanlar kurulunu toplayıp bazı kararlar alacak mısınız yoksa altında kalanın boynu kopsun diyerek bu şiddetli krizi sadece seyirmi edeceksiniz?
Hüseyin Tuncerler
Bir eliniz yağda bir eliniz balda gün size güzel bize değil sayın cumhurbaşkanı
Mustafa Toktaş
İyi günler size sayın cumhuru reis ama bize gelince ne günümüz iyi gidiyor nede sağlığımız yani
Hacı Baysal
Ülkeye bir baksan görecen artık günümüz harab
Aziz Miralay
Sizler iyi olun da bizi boşverin. Sizler yaşayın var olun halk zaten yok oldu .
Tahir Irız
Bugün biraz daha fakirleştik sayın cumhurbaşkanım, haberiniz varmı?
Aliye Demirkayalı
Benzine /tüp gaza gene zam geldi Ersin Bey...Dikkat edelim da nasıl edelim
Levanta Gürsen
İyi günler mi diliyorsun, şaka gibisiniz vallahi.
Ferda Şentip
Ne sağlık galdı ne huzur galdı ne para galdı farkında değilmisiniz? Manzara fotoğrafları karın doyurmuyor...Memleket elden gitti siz bihaber
Umut Zaimağa
Sayenizde göç eden gençlerin uçakta giderken gördüğü manzara da bu
Yılmaz Gürpınar
Hangi iyi günden bahsediyorsunuz sayın CB Memleket yanıyor
Barış Taşın
Sn. Tatar, sizin su anda adada değil, derhal Sn. Fuat Oktay'dan randevu isteyip, Başbakan, Maliye ve Ekonomi bakanlarıyla Ankara'ya intikal etmeniz lazım. Neyi bekliyorsunuz ??? Türkiye çok büyük ülkedir, ne günler geçirdi de batmadı, çok farklı opsiyonları var Türkiye'nin. Siha’ları gönderip Karadağ'ı Azerbaycan'a hediye eden Türkiye sizi de eli bos göndermez.
Ağlamayan bebeğe de emzik verilmez. Türkiye batmaz ama KKTC batabilir (Teknik olarak zaten batık). Derhal Ankara'ya intikal ediniz ve secim sonrası da başkanlık sistemi dahil derhal reformist politikaları devreye aliniz. Aksi taktirde yok olacak bu ülke.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.