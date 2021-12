“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”

Cumhurbaşkanı Tatar dün sabah Girne’den net bir şekilde görülen Toroslar’ın görüntüsünü paylaşarak “Günaydın sağlığımıza dikkat edelim” şeklinde ileti yazdı ancak vatandaşlar Tatar’a “Memleket elden gitti, Bizim için her yeni gün bir önceki günden daha kötü” diye tepki gösterdi

Tatar’ın paylaşımı olay oldu:Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün sabah sosyal medya hesabından yaptığı “günaydın” paylaşımı olay oldu.Tatar, Girne’den dün sabah net bir şekilde görülen Toroslar’ın görüntüsünü fotoğrafladı ve bu fotoğrafı Facebook hesabından yayınlayarak “İyi bir gün diliyorum… bu sabah karşıda Toroslar net gözüküyor.. sağlığımıza dikkat edelim” şeklinde ileti yazdı.Ancak Tatar’ın bu paylaşımı sosyal medyada bir anda gündem oldu. Bir yanda döviz kriziyle boğuşan diğer yandan zamlar altında ezilen ve alım gücü hızla düşen vatandaşlar, Tatar’a tepki yağdırdı.Yüzlerce kişi Tatar’ın bu paylaşımının altına yorum yazdı, tepkilerini dile getirdi, “Bizim için her yeni gün bir önceki günden daha kötü ve karanlık” diye isyan etti.İşte o paylaşımlardan bazıları:Bizim için her yeni gün bir önceki günden daha kötü ve karanlık... Ekonomik kriz gittikçe derinleşiyor, eğitim ve sağlık sistemi gün geçtikçe kötüye gidiyor... Çocuklarımız mutsuz, geleceklerinden umutsuz... ya bizler??? birer birer batıyoruz Sn. Cumhurbaşkanım... 1 ekmek 20 TL'ye, tüp gaz 200 TL'ye dayandı... eriyoruz... tükeniyoruz... Her şeye rağmen size günler iyi Sn. Cumhurbaşkanım... Toroslar çok net ve güzel gözüküyor... sağlığınıza çok dikkat edin, mutluluğunuz daim olsun...Memleketteki bu durumlardan ne ruh sağlığı kalır ne başka bir şey.Sn. Tatar Toroslar 'ın net görünmesi beni ilgilendirmiyor, ben Beşparmak'ları net göremiyorum. “Geçinemiyoruz , sağlığımız da hiç iyi değil "Saygılar.Manzara harika Sayın Cumhurbaşkanım. Değil Toroslar, everest görünse biz göremeyik. Sağlığımıza dikkat ediyoruz. Mesela sinirimiz bozulduğu, işin içinden çıkamadığımız için bugün dükkanı açmadık. Delirecek değilik ya biraz evde istirahat edelim. Hayırlı günleriniz olsun.TL sene yarısından bu yana %50 civarında değer kaybetti. Sağlığımızı tehdit eden virüs endişesini bile geride bırakan, döviz krizi ile ilgili tek bir paylaşımınız, tek bir cümle sarfınız yok. Toplumun lideri konumunda olan bir kişi, toplumu bir buhrandan geçerken sessiz kalmayı seçer mi?Günaydın Ersin Başkan. Bu Halk Kıbrıs’ta varoluş ve Milli Mücadeleyi bu gün içinde bulunduğumuz durumlara düşmek için mi verdi? Yıllarca dünyadan dışlandık yine de yıkamadılar şimdiki yaşanan bu kötü günlere sizin artık dur demeniz ve Devletin başı Cumhur Reisi olarak en kısa sürede bu halkın umutsuzluğunu tükenmişliğini bertaraf etmek için bir an önce halkın beklentisi olan hem manevi hem de maddi olarak huzurlu olmasına içteki huzursuzluğa derhal bir çözüm bulun lütfen. Bu halkı 1974’e kadar o zor günlerde bile adadan söküp atamadı ama bu yaşadığımız umutsuz ve bitkinlik bu halkı geri dönülmez bir yola itmektedir saygılar BaşkanÜlke yangın yeri. İnsanımız göç yollarında ve Kıbrıs'ın güneyinde ucuz iş gücü olmak için kuyruklarda. Sen ise dalga geçiyorsun. Utanma duygun yok mu senin?Kraliçe 20 TL oldu başkanım fiyatlarda uçtu lütfen bunlara da bakınOrtalık yangın yeri, hayat pahalılığı alıp başını gitmiş, insanların alım gücü sıfıra indi, öngörülmez bir ekonomik yıkımın arifesindeyiz… Sağlığımıza dikkat edelim, tamam oldu…Okul tavanı çocukların başına yıkıldı sen daha fotoğraf çek paylaş, federasyon ölmüş , KKTC öldü farkında değilsin zaten hiç doğmadıydı ki. Kendi vatandaşların önünü göremiyor , süt ve ekmek almayacak insanlar varken şuan nedir sende bu rahatlık nedir !!Rüyalarda mı geziyorsun Sn Tatar !!!Ersin abi gerçekten şaka mı yapıyorsunuz?Bırakınız Allah aşkına Toros’uHalkın alım gücü düştü.Ekmek alamaz duruma geliyor halk.Hiç mi müdahale, bir çare bulmaycak mısınız?Esnaflar borçlarını ödeyemez olduÇocukların ,gençlerin geleceği karanlıkSiz halen daha yok Toros yok Cheetos yok ne bileyim ben ne #geleceğe yörüyorukOrada 1 Pound kaç TL ?Memleketin hali duman var mı haberinYanlış tarafa bakan be patron dön bir da bu tarafa adaya bak bakayım nedir halimiz. Dalga mı geçen sabah sabah nedir.Toplumsal konulara ne kadar da duyarlı bir cumhurbaşkanısınız siz öyle?Size tek bir soru sormak isterim. Dünyanın sayılı üniversitelerinden Cambridge ekonomi bölümünü bitirmiş biri olarak Türkiye Cumhuriyetinin mevcut ekonomi politikasını doğru buluyor musunuz?Çünkü bu politika bizim alım gücümüzü tüketti ve bu gidişle sağlığımızı da koruyamayacağız.Memleketin anasını ağlattınız 10.000’lerce Kıbrıs Türkü Ruma muhtaç oldu. Adamıza dönüp bakacağınıza Türkiye dağlarına bakıp adeta bizimle dalga geçersiniz. Andullada goyarak bak. bakda görecenGerçekten bir şey söylemeyim derim ama siz Sn. Cumhurbaşkanı geldiğiniz makama kimi temsil etmek için geldiniz kime hizmet etmek için buradasınız? Siz Toros dağlarına bakıp halkı dalga geçer gibi günaydınlayacağınıza arkanızı dönün de halkın dağ olmuş dertleriyle ilgilenin! Bir düzen bir sistem bir çözüm öneriniz yok seçim olsun koltuklar dolsun gerisi boş! Umutlarını yitirmiş hayalleri hayatları çalınmış başta Kıbrıslı Türk gençlerine ve geçim sıkıntısıyla boğuşan binlerce aileye yaptığınız paylaşım Toros dağlarının bugün ne güzel göründüğü mü? Gerçekten mi?!!Günaydın sayın Cumhurbaşkanımız, bugünlerde günlerimiz pek aydınlık değil. Ekonomi ve maliye bilginizi koyarak şu anki gidişata önlem Önerme yönünde yazılarınızı görmek istiyor bu halk. Manzara veya benzeri fotoğrafları görmekten usandık bıktık.Geleceğe yürüyoruz benzin mazot tüp bedava ya markete girmeye korkuyoruzSağlık da para ile Sn Cumhurbaşkanım..4 ay önce 92 TL aldığımız ilaç 186 TL oldu. Tüp gaz 84 TL’den 180 TL..ekonomiye bir el atın.Tamamı ile siz farklı paralel bir dünyada yaşadığınıza ben eminin artık. 'Ruma yama' olamyacağız dediğiniz halkı getirdiğiniz hale bakın. Bu mu vatan sevgisi bu mu eşit, egemen iki devlet. İstifa etmek de erdemliktir. Tarih sizi asla affetmeyecekNe sağlığı sayın cumhurbaşkanım insanlarda ne sağlık ne huzur kaldıElimizden aldığınız şeye nasıl dikkat edeceyik.Günaydın sayın başkan bu pahalılıkta nasıl sağlıklı olacayık sen söyleVallahi dalga geçer insanlarlaİnsanlar açlıktan ölüyor, döviz aldı başını gitmiş, memleketin anasını ağlattınız, şimdi de çıkmışsınız Toroslar görünüyor diyorsunuz. Resmen insanlarla dalga geçiyorsunuz. Yazık.Sağlık mı bıraktınız insanda biraz bu ülkenin ekonomisiyle ilgilen bırak bu doğa resimleri paylaşmayı.Ortalık zamlardan kırılıyor başkan ne sağlık kaldı insanlarda ne sıhhat!Günaydın Sn Cumhurbaskanım tüp 180 TLİyi günler değil iyi gazıklar demek isdedin galibaSayın Cumhurbaşkanı millet aç her şey beş katı. bir el atsanızBırakın bu manzara fotolar paylaşmayı insanlarla dalga geçmeyin biraz icraat yapın insanlar kan ağlıyorGunaydin cumhurbaskanım biz değil Trodos’u bir gün sonrasını görmez olduk ama sizin mutlu bir güne uyanmanıza sevindim iyi günleriniz olsun sağlıklaGünaydın Sayın Cumhurbaskanım Haspolat’ta dar gelirliler için yapılan sosyal konutların aylık ödemesi 285 Euro 5 bin TL oldu hepimizin evi gitmeden sizden yârdım bekliyoruz. Haspolat Belediye Evleri SakinleriSn.Cumhurbaskanım bugün Namık Kemal Lisesinde okul çocukların başına yıkıldı. Devletin başı olarak çocuklarımızın sağlığına da dikkat edilmesini sağlayın lütfen.Sen artık bir süre vazgeç kuzum bu paylaşımlarından halk isyanlardaMemleket yangın yeri.Eve tüp, et, ekmek alamıyoruk. Biz ne dertte sen ne keyifteBizim cüzdanların dibida net gözükür başkan Allah razı olsun hepsinizden eksik olmayasınız...Ben geleceğimi göremiyorum sen Torosları görsen kime faydaBardonluksunuzİyi günler sn. Cumhurbaskanım.. Bizlerin artık günleri pek de aydınlık geçmiyor. Biz gençler olarak artık Trodos dağlarına bakıyoruz.. Çok daha net gözüküyor Toroslardan..Malumunuz TL eridi. Evimiz arabamız hepsi döviz.Ayrıca sağlığımızı da pek düşünmüyoruz, karnımız doysun yeter..Başkan, Kıbrıs yavru vatan'mı kalacak büyümicekmi diyorsun, Başkan seçildiğinden beri sizi takip ediyorum bir gün resmini çekip de ben bunu yaptım dediğiniz bir görsel paylaşmadınız spor bakanı mısınız başkan mısınız kendinize gelin size verilen iradeyi hakkıyla yerine getirmeye çalışmanız dileğiyle...Sn. Başkanım ortalık yangın yeri.....Bakanlar kurulunu toplayıp bazı kararlar alacak mısınız yoksa altında kalanın boynu kopsun diyerek bu şiddetli krizi sadece seyirmi edeceksiniz?Bir eliniz yağda bir eliniz balda gün size güzel bize değil sayın cumhurbaşkanıİyi günler size sayın cumhuru reis ama bize gelince ne günümüz iyi gidiyor nede sağlığımız yaniÜlkeye bir baksan görecen artık günümüz harabSizler iyi olun da bizi boşverin. Sizler yaşayın var olun halk zaten yok oldu .Bugün biraz daha fakirleştik sayın cumhurbaşkanım, haberiniz varmı?Benzine /tüp gaza gene zam geldi Ersin Bey...Dikkat edelim da nasıl edelimİyi günler mi diliyorsun, şaka gibisiniz vallahi.Ne sağlık galdı ne huzur galdı ne para galdı farkında değilmisiniz? Manzara fotoğrafları karın doyurmuyor...Memleket elden gitti siz bihaberSayenizde göç eden gençlerin uçakta giderken gördüğü manzara da buHangi iyi günden bahsediyorsunuz sayın CB Memleket yanıyorSn. Tatar, sizin su anda adada değil, derhal Sn. Fuat Oktay'dan randevu isteyip, Başbakan, Maliye ve Ekonomi bakanlarıyla Ankara'ya intikal etmeniz lazım. Neyi bekliyorsunuz ??? Türkiye çok büyük ülkedir, ne günler geçirdi de batmadı, çok farklı opsiyonları var Türkiye'nin. Siha’ları gönderip Karadağ'ı Azerbaycan'a hediye eden Türkiye sizi de eli bos göndermez.Ağlamayan bebeğe de emzik verilmez. Türkiye batmaz ama KKTC batabilir (Teknik olarak zaten batık). Derhal Ankara'ya intikal ediniz ve secim sonrası da başkanlık sistemi dahil derhal reformist politikaları devreye aliniz. Aksi taktirde yok olacak bu ülke.