Meclis'te sağlık konuşuluyor... Besim: “Nüfus politikası masaya yatırılmalı"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülüyor.





İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili Filiz Besim, tasarıyla ilgili raporu okudu Besim, Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık çalışanların ve toplumun ihtiyacı olan bu yasa tasarısı için uyum içinde çalıştıklarını söyleyerek, katkı koyanlara teşekkür etti.

Besim, sağlığın önünü açmak için önem taşıyan bu yasa tasarının 5 yıl bekletildiğini kaydederek, “Bu yasaları 20 yılda bir değil, tıptaki hızlı gelişmeleri dikkate alarak daha kısa sürede ele almalıyız” şeklinde konuştu.

Acil servis ve yoğun bakımlarda personel sıkıntısı çekildiğini kaydeden Besim, yasadaki düzenlemeyle bu servislerde çalışacaklara ek ödenek verileceğini, adli tıp için de benzer bir uygulama olacağını söyledi.

Filiz Besim, yasa kapsamında acil servisin artık bir servis olarak tanımlanacağını, çocuk psikiyatristlerinin de bu yasada tanımlandığını söyledi.

Hasta bakıcıların kadroda olması, hemşire ve ebe sayısının artırılması, bitirilmeyen Girne Hastanesi, atıl durumda kalan Güzelyurt Hastanesi, Ercan’da ve Cengiz Topel Hastanesi’nde azaltılan ambulans sayısı, ani ölümler, güçlendirilmesi gereken yoğun bakımlar konusunda konuşan Besim, “Nüfus kontrol altına alınmazsa alacağımız 3 bin küsur personel de daha sonra alacaklarımız da yeterli olmayacak. Nüfus politikası masaya yatırılmalı… Sağlıkla ilgili konuşmak zorundayız… ” dedi.

İlacın ülke için büyük sorun olduğunu vurgulayan Besim, “Doğrudana alım gibi bir lüksümüz yok. Bir aylık, bir günlük ilaçlarla yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. İlaç ihalelerini açın, ilaç takip sistemiyle bu işi kontrol edin” diyerek Sağlık Bakanlığı’na seslendi.

Filiz Besim, sağlıktaki riskli binalar konusuna da değinerek, “Konu Sağlık Bakanlığı’nın gündeminde mi? Yol haritası çizildi mi?” diye sordu.

