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Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama ve denetim göreviyle toplanacak.

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Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
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Meclis Genel Kurulu’nun 10 Ekim’deki toplantısında alınan karar uyarınca bugünkü toplantı, yarın yapılacak toplantı ile birleştirilmişti.
Meclis’in gündeminde, Genel Kurul'dan bir daha görüşmek üzere komiteye geri alınan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmaya İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı” bulunuyor.
Gündemde ayrıca “Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Avukatlar (Değişiklik) Yasa Önerisi” de yer alacak.
Toplantıda, “Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakande Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısı ve Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:3) Yasa Önerisi”nin üçüncü görüşmesi de yapılacak.
 
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