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Meclis Başkanı Töre, Karadeniz Kültür Derneği heyetini kabul etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Karadeniz Kültür Derneği heyetini kabul etti.

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Meclis Başkanı Töre, Karadeniz Kültür Derneği heyetini kabul etti
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Karadeniz Kültür Derneği heyetini kabul etti.
Meclisten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde Dernek Başkanı Murat Civelek, Başkan Töre’yi bu yıl 28.kez gerçekleştirilecek olan Geleneksel Alevkayası Yayla Şenliği’ne davet etti.
Başkan Töre, Karadeniz’den gelip KKTC’ye yerleşenlerin Kıbrıs Türk toplumunun önemli bir kesimini oluşturduğunu ifade ederek kültürü yaşatma adına yaptıkları çalışmaları takdir ile takip ettiklerini söyledi.
Derneğin düzenlediği etkinliklere sürekli olarak katılım gösterdiğini belirten Töre, her yıl yapılan şenliğin bu yıl da başarı ile geçeceğine olan inancını dile getirdi.
 
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